Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Σχεδόν 2 εβδομάδες απομένουν για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων με τους καταναλωτές να μετρούν αντίστροφα για να αρχίσουν τα ψώνια τους με μειωμένες τιμές για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 πρόκειται να αρχίσουν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Είναι μια περίοδος που δίνει στους καταναλωτές -που προσδοκούν καλύτερες τιμές και σημαντικές προσφορές- αρκετές εβδομάδες για αγορές σε ένδυση, υπόδηση και άλλα καταναλωτικά βασικά αγαθά.

Τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα, μειωμένη τιμή των προϊόντων, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν την πραγματική έκπτωση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως τιμή αναφοράς θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε τις τελευταίες 30 ημέρες που προηγήθηκαν της μείωσης.

Εφόσον οι εκπτώσεις αφορούν περισσότερο από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, αυτό πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα στη βιτρίνα και σε κάθε σχετική εμπορική επικοινωνία. Σε περιπτώσεις διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία προϊόντων, οφείλει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων («από …% έως …%»).

Για καταστήματα τύπου STOCK ή OUTLET, απαιτείται η σαφής αναγραφή της αρχικής τιμής διαγραμμένης και της νέας μειωμένης τιμής στις σχετικές ενδείξεις.