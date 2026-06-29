Νετανιάχου: Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τη ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της χώρας του, τονίζοντας πως οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου θα τεθούν και υπόψη της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση των απειλών από την Άγκυρα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλούνται πηγές από το γραφείο του πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου δήλωσε στους υπουργούς του: «Σχεδόν δεν περνά ημέρα, χωρίς ο Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Παίρνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά, γιατί, αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι, όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις στα σοβαρά».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι το θέμα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. «Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την τελευταία περίοδο, ο Ερντογάν, καθώς και άλλοι υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι, έχουν εντείνει τις απειλητικές δηλώσεις κατά της Ιερουσαλήμ. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας κάλεσε τη χώρα του να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ.

Οι Times of Israel φτάνουν μάλιστα στο σημείο να υπενθυμίσουν ότι, κατά τη διάρκεια προσευχής για το τέλος του Ραμαζανιού, τον Μάρτιο του 2025, ο Ερντογάν προσευχήθηκε, λέγοντας: «Είθε ο Αλλάχ, στο όνομα του, να καταστρέψει και να αφανίσει το σιωνιστικό Ισραήλ».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκφραστεί με θετικά λόγια για τον Ερντογάν, υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τούρκος πρόεδρος ενδεχομένως να μπορούσε να είχε εμπλακεί στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν υπέρ της Τεχεράνης, επειδή «δεν συμπαθεί το Ισραήλ». Ωστόσο, η Τουρκία δεν είχε δώσει καμία ένδειξη ότι προετοιμαζόταν να συμμετάσχει στη σύγκρουση.

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι προετοιμάζει συμφωνία για την πώληση οπλικών συστημάτων στην Τουρκία εν όψει της επερχόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία περιλαμβάνει και κινητήρες για τα πολεμικά αεροσκάφη ΚΑΑΝ. προοπτική που προκαλεί εδώ και μήνες έντονη ανησυχία στην Ιερουσαλήμ...