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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις μειώσεις τιμών στα ράφια

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις μειώσεις τιμ...

Στις 12 η σύσκεψη Μητσοτάκη, Θεοδωρικάκου με προέδρους ΣΕΒ, βιομηχανιών τροφίμων και ένωση σούπερ μάρκετ

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται σήμερα, στις 12:00, σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις εξελίξεις στις τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών και τις δυνατότητες αποκλιμάκωσής τους στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, καθώς και εκπρόσωποι της αγοράς, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Γιάννης Μασούτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται τρόποι ενίσχυσης των μειώσεων στις τιμές βασικών προϊόντων, μετά και τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, ενώ εξετάζεται και το πλαίσιο που θα ισχύσει για το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Το υφιστάμενο μέτρο ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου και, ενώ για τα καύσιμα θεωρείται πιθανή η λήξη του, για τα τρόφιμα οι σχετικές αποφάσεις παραμένουν υπό διαμόρφωση. 

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#tags Ακρίβεια Σούπερ Μάρκετ
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