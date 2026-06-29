Axios: Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για προσωρινό τερματισμό των επιθέσεων

Το Ιράν και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις μεταξύ τους επιθέσεις, ενώ αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο (30.06.2026), Τρίτη, στο Κατάρ, με στόχο να αναζητήσουν λύση στη διαμάχη τους σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Την είδηση για τη συνάντηση των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο πηγές από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο υπογράφτηκε την 17η Ιουνίου, οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αντάλλαξαν χτυπήματα τις τελευταίες ημέρες κι αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις ενέργειες», είπε πηγή του Axios στην αμερικανική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας όρο του αμερικανικύ στρατού για τη διεξαγωγή πληγμάτων.

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε επίσης στο Axios ότι οι δυο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και τα εμπορικά πλοία να είναι ξανά σε θέση «να κυκλοφορούν ελεύθερα» στα Στενά του Ορμούζ καθώς θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Οι δυο πηγές και ακόμη μια είπαν πως Ιρανοί και Αμερικανοί θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα. Το CNN μετέδωσε παρόμοιες δηλώσεις αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες.

«Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δυο μέρη θα σταματήσουν (τις επιθέσεις) προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα» στα Στενά του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος.

Δεν επιβεβαίωσε, ωστόσο, τις πληροφορίες του Axios ότι ετοιμάζεται συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αύριο Τρίτη στο Κατάρ. Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και η Τεχεράνη δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα στάδιο.

Δυνάμει της καταρχήν συμφωνίας, το Ιράν δεσμεύτηκε να επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση πλοίων του εμπορικού ναυτικού από τα Στενό του Ορμούζ και οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Προχθές Σάββατο το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ξανάρχισε τις απειλές, διαμηνύοντας πως εξέταζε το ενδεχόμενο να διατάξει να ξαναρχίσει τον πόλεμο για να «τελειώσει τη δουλειά» και ότι το Ιράν «θα έπαυε να υπάρχει» αν έπαιρνε τέτοια απόφαση.



