Προαστιακός Πάτρας: Διακοπή δρομολογίων στο Πάτρα-Καμίνια έως τις 3 Ιουλίου – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση

Αναστέλλεται από σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα – Καμίνια – Πάτρα του Προαστιακού Σιδηρόδρομου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στο σιδηροδρομικό δίκτυο που υλοποιεί ο ΟΣΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα δρομολογηθούν λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία θα εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα – Καμίνια – Πάτρα και θα συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού που θα πραγματοποιούνται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής, εξυπηρετώντας τη διαδρομή Πάτρα – Ρίο και αντίστροφα.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Hellenic Train, τα επίσημα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 14511.