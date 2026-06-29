Πανσέληνος της Φράουλας: Πώς πήρε το όνομά του το μαγευτικό φαινόμενο

Όσοι επιθυμούν να δουν την Πανσέληνο του Ιουνίου θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026, στις 02:56 ώρα Ελλάδας, όταν η Σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος, γνωστή ως «Πανσέληνος της Φράουλας», θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυφωτογραφημένες πανσελήνους του χρόνου καθώς «πέφτει» με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου στο βόρειο ημισφαίριο.

Πώς πήρε το όνομά της

Αν και το όνομά της παραπέμπει σε κάποιο εξωτικό χρώμα, η πανσέληνος δεν αλλάζει στην πραγματικότητα απόχρωση.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος, η πρώτη του καλοκαιριού ή η τελευταία της άνοιξης, πήρε το όνομά της από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι την περίοδο αυτή συνέλεγαν… άγριες φράουλες.

Ειδικότερα, για φυλές όπως οι Algonquin, Ojibwe, Dakota και Lakota, ο Ιούνιος ήταν ο μήνας κατά τον οποίο ξεκινούσε η συγκομιδή των άγριων φραουλών. Έτσι, η πανσέληνος του μήνα συνδέθηκε με αυτή την περίοδο και καθιερώθηκε η ονομασία «Strawberry Moon», η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Πέρα από τις λαογραφικές αναφορές και τους συμβολισμούς που το συνοδεύουν, η «Πανσέληνος της Φράουλας» θεωρείται ένα από τα πιο ρομαντικά φαινόμενα του καλοκαιριού.

Αν και δεν έχει ροζ ή κόκκινο χρώμα όπως οι φράουλες –σύμφωνα με το όνομά της- συχνά εμφανίζεται με έναν χρυσαφένιο τόνο, λόγω της χαμηλής της θέσης στον ορίζοντα κατά την ανατολή της.

Παράλληλα, η εμφάνισή της συμπίπτει με τις μεγάλες καλοκαιρινές νύχτες και ήρεμες βραδινές εξόδους για πλήθος κόσμου που επιθυμεί να απολαύσει το μαγευτικό θέαμα και να απαθανατίσει το φως του φεγγαριού σε φωτογραφίες γεμάτες ρομαντισμό και δέος.

Άλλες ονομασίες

Η πανσέληνος του Ιουνίου έχει όμως κι άλλες ονομασίες:

• Φεγγάρι του Μελιού (επειδή το μέλι είναι έτοιμο για συγκομιδή τον Ιούνιο).

• Φεγγάρι του Υδρόμελου (καθώς εκείνη την περίοδο οι ιθαγενείς συνήθιζαν να παρασκευάζουν υδρόμελο).

• Φεγγάρι των Τριαντάφυλλων (επειδή ανθίζουν τον Ιούνιο).

• Θερμό Φεγγάρι (λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στην περιοχή κατά τους θερινούς μήνες).

• Φεγγάρι της Φύτευσης (επειδή αυτή η περίοδος συστήνεται για τη φύτευση αρκετών σπόρων).