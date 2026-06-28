Ο Μίλτος Τεντόγλου νικητής του 3ου Pireaus Long Jump με άλμα στα 8,39 μέτρα

Ο Μίλτος Τεντόγλου έδειξε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση. H ξεχωριστή γιορτή του κλασικού αθλητισμού, στο άλμα εις μήκος εκτός σταδίου, το “Piraeus Street Long Jump” είχε την… υπογραφή του Έλληνα Ολυμπιονίκη!

Ο Μίλτος Τεντόγλου διέλυσε τον ανταγωνισμό και με άλμα στα 8.39μ. έσπασε δύο φορές το ρεκόρ αγώνα (έκανε 8.36μ. νωρίτερα) κατέκτησε την πρωτιά στο “Piraeus Street Long Jump” και αποθεώθηκε μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι ήταν σταθερός στα άλματά του, από τη 2ο προσπάθεια έπιασε τα 8.19μ. και στο 4ο του άλμα κατάφερε να καταρρίψει και το ρεκόρ αγώνα που διατηρούσε ο ίδιος με 8.36μ.

Το καλύτερο όμως το κράτησε για το τέλος. Στο 6ο του άλμα έφτασε στα 8.39μ, αποδεικνύοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Στη 2η θέση ο Τζερεμάια Ντέιβις με 8.21μ, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Λούβο Μανιόνγκα με 8.15μ. Ο Νίκος Σταματονικολός βρέθηκε στην 9η θέση με 7.75μ.

Η τελική κατάταξη

Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.39μ.

Ντέιβις (ΗΠΑ) – 8.21μ.

Μανιόνγκα (Νότια Αφρική) – 8.15μ.

Γκέιλ (Τζαμάικα) – 8.10μ.

Φλάτνες (Νορβηγία) – 8.10μ.

Μπατζ (Γερμανία) – 7.94μ.

Σάμπσον (Βέλγιο) – 7.93μ.

Κόγκαλι (Βρετανία) – 7.77μ.

Σταματονικολός (Ελλάδα) – 7.75μ.

Βλάχοβιτς (Σερβία) – 7.72μ.

Πούλι (Φινλανδία) – 7.61μ.

Κοέτζι (Ναμίμπια) – 7.40μ.