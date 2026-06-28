Willem Dafoe: Χορεύει ζεϊμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη στη νέα ταινία «The Birthday Party»

Το τρέιλερ με ελληνικό άρωμα
Μια έντονα ελληνική στιγμή περιλαμβάνει η νέα ταινία «The Birthday Party», με τον Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) να εμφανίζεται σε χαρακτηριστικό πλάνο να χορεύει ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Αρχιπέλαγος» του Γιώργου Μαργαρίτη.
Το viral βίντεο
Στις εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει από την επερχόμενη παραγωγή, ο διάσημος ηθοποιός ενσαρκώνει τον Μάρκο Τιμολέων, έναν ισχυρό και αινιγματικό Έλληνα μεγιστάνα, με αρκετές σκηνές να τον δείχνουν να μιλά ελληνικά, ενισχύοντας το τοπικό στοιχείο της αφήγησης.
Το τραγούδι που συνοδεύει τη σκηνή ερμηνεύουν, πέρα από τον Γιώργο Μαργαρίτη, η Αλεξάνδρα Επιθέτη και ο Γιώργος Δημάκης, ενώ στο μπουζούκι και στην ενορχήστρωση συμμετέχει ο Χρήστος Σκόνδρας, ο οποίος έχει συμβάλει και στην παραγωγή του κομματιού.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Miguel Angel Jimenez, ενώ η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, έργο που αντλεί έμπνευση από τη ζωή και τον μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γουίλεμ Νταφόε συνδέεται με την ελληνική μουσική σκηνή, καθώς την περασμένη χρονιά συμμετείχε και σε ελληνικό βιντεοκλίπ, χορεύοντας σε σκηνές μέσα σε ταβέρνα στο κομμάτι «Αύριο Βράδυ» του μουσικού σχήματος ΓΑΜΜΑΓΑΜΜΑ και του Prins Obi.
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