Willem Dafoe: Χορεύει ζεϊμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη στη νέα ταινία «The Birthday Party»

Μια έντονα ελληνική στιγμή περιλαμβάνει η νέα ταινία «The Birthday Party», με τον Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) να εμφανίζεται σε χαρακτηριστικό πλάνο να χορεύει ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Αρχιπέλαγος» του Γιώργου Μαργαρίτη.

Το viral βίντεο

Στις εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει από την επερχόμενη παραγωγή, ο διάσημος ηθοποιός ενσαρκώνει τον Μάρκο Τιμολέων, έναν ισχυρό και αινιγματικό Έλληνα μεγιστάνα, με αρκετές σκηνές να τον δείχνουν να μιλά ελληνικά, ενισχύοντας το τοπικό στοιχείο της αφήγησης.