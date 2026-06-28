Κύπρος: Νεκρά δύο παιδιά σε αυτοκίνητο - Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από οικία.

Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά σε όχημα στο Ξυλοφάγου συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής ως ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων.

Τα δύο αδέρφια είχαν φτάσει στην Κύπρο για να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές με τον πατέρα τους

Σύμφωνα με το Alpha Live News, τα δύο αδελφάκια είχαν φτάσει πρόσφατα από τη Βουλγαρία στην Κύπρο για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος διαμένει στο χωριό μαζί με τη σύζυγό του, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός.

Όπως είπε στη συνέχεια, το πρωί της Κυριακής τόσο ο πατέρας όσο και η μητριά των παιδιών είχαν μεταβεί στην εργασία τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα παιδιά φαίνεται να έπαιζαν έξω από την κατοικία και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέληξαν μέσα στο σταθμευμένο όχημα, όπου φέρεται να κλειδώθηκαν και να παρέμειναν για αρκετές ώρες μέχρι να εντοπιστούν.

Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες θανάτου των δύο παιδιών

Ωστόσο οι παραπάνω πληροφορίες μένει να επιβεβαιωθούν, καθώς μέχρι στιγμής, οι έρευνες για τις συνθήκες που περιβάλλουν το περιστατικό βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις Βρετανικές Βάσεις.

Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, στο χωριό Ξυλοφάγου, ωστόσο για τα δύο παιδιά ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν τις έρευνες προς το ενδεχόμενο ασφυξίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έχει αποκλείσει τον χώρο έξω από την οικία, όπου επήλθε η τραγωδία, και διεξάγει εντατικές έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς τα δύο ανήλικα παιδιά κατέληξαν μέσα στο όχημα και τι ακριβώς προηγήθηκε.