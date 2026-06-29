Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής στον 5ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης

Τσιμιγκάτος».

Μεγάλο το ενδιαφέρον για τις δηλώσεις συμμετοχής στον 5ο Νυχτερινό

Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος», που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων σε

συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος».



Είναι αγώνας αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου πρωταθλητή και

μαραθωνοδρόμου της Παναχαϊκής, Φάνη Τσιμιγκάτου και έχει προγραμματιστεί

για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.



Για τους ενδιαφερόμενους οι διοργανωτές έχουν επιλέξει τριών ειδών

εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής.

5ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»

Αναλυτικά:



1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα



Για να παραλάβει τον αθλητικό του εξοπλισμό και το νούμερό του από το

κέντρο παράδοσης αριθμών πρέπει να φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου

αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας.



2. Ατομική εγγραφή ανηλίκων



Για συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική

εγγραφή πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι

συναίνει να λάβει μέρος στον αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της

υπογραφής του καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου

εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.



3. Ομαδική εγγραφή



Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8

τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου,

ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια

συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη

προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Με τη δήλωση ομαδικής εγγραφής ορίζεται αρχηγός της ομάδας ο οποίος την

εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα και σε περίπτωση απουσίας του αρχηγού για

οποιονδήποτε λόγο ορίζεται αντικαταστάτης του.

Ο αρχηγός της ομάδας ή αν απουσιάζει κατά την παραλαβή του αθλητικού

εξοπλισμού των μελών της ομάδας ο αντικαταστάτης του, πρέπει να

προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο. Στις ομαδικές

εγγραφές ο αρχηγός της ομάδας έχει την αποκλειστική ευθύνη για κάθε

συμμετέχοντα να έχει και την αντίστοιχη ενυπόγραφη αίτηση συμμετοχής και

να τις προσκομίσει κατά την ημέρα παραλαβής του πακέτου συμμετοχής.

Εάν η ομάδα έχει ανήλικους δρομείς ο αρχηγός της ομάδας παράλληλα με την

αίτηση συμμετοχής προσκομίζει και υπεύθυνη δηλώση συγκατάθεσης του

κηδεμόνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές

μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος

Παπανδρεόπουλος, διευθυντής του Αγώνα).

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.athletin.gr/events/62