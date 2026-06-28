Παρίσι: Η στιγμή που κεραυνός χτυπά τον Πύργο του Άιφελ

Ένα ιδιαίτερο οπτικό θέαμα κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του Sylvain Leser στο Παρίσι, με ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας το Σάββατο (27/6), ένας κεραυνός έπληξε τον Πύργο του Άιφελ, φωτίζοντάς τον για μερικά δευτερόλεπτα.

Το καιρικό αυτό φαινόμενο ξέσπασε αμέσως μετά από ένα έντονο κύμα καύσωνα που επηρέασε τη γαλλική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τέτοιου είδους απότομες αλλαγέςτου καιρού θεωρούνται αναμενόμενες όταν οι υψηλές θερμοκρασίες διαδέχονται ασταθείς ατμοσφαιρικές μάζες.

Πάντως, το περιστατικό δεν προκάλεσε καμία ζημιά ή πρόβλημα, καθώς το ιστορικό μνημείο διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές προστασίας.

Ο εμβληματικός πύργος της «Πόλης του Φωτός», που μετρά 137 χρόνια ιστορίας, σχεδιάστηκε από τον μηχανικό Γουστάβο Άιφελ το 1889. Με ύψος 324 μέτρα, διατηρούσε τον τίτλο του ψηλότερου κτηρίου παγκοσμίως μέχρι το 1930. Σήμερα, προσελκύει ετησίως περίπου επτά εκατομμύρια επισκέπτες, με τους ξένους τουρίστες να αποτελούν το 85% του συνολικού κοινού.