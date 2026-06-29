Η Θύελλα συνεχίζει με το ίδιο δίδυμο στον πάγκο της

Η Διοίκηση της Θύελλας Πατρών ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ανανέωση της συνεργασίας της με το προπονητικό δίδυμο, τον Βύρωνα Καραβία και τον Θόδωρο Νικολακόπουλο , οι οποίοι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ανανέωση της συνεργασίας αποτελεί επιστέγασμα της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου.

Παράλληλα, η Διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Α' ΕΠΣΑ.

Βασικός στόχος αποτελεί η διατήρηση του βασικού κορμού της ομάδας, η ποιοτική ενίσχυση του ρόστερ στις θέσεις που θα υποδείξει το τεχνικό επιτελείο και η δημιουργία ενός ακόμη πιο ανταγωνιστικού συνόλου.

Κοινός και αδιαπραγμάτευτος στόχος όλων είναι η άμεση επιστροφή της Θύελλας Πατρών στις εθνικές κατηγορίες, εκεί όπου ανήκει η ιστορία και το μέγεθος του συλλόγου.

Η Διοίκηση εύχεται στους δύο προπονητές κάθε επιτυχία στο έργο τους, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι, με ενότητα, συνέπεια και σκληρή δουλειά, η ομάδα θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να πετύχει τους υψηλούς στόχους της νέας αγωνιστικής περιόδου.