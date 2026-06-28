Αχαΐα: Πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιάς στα Σαγέικα

Πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο μετά τις συντονισμένες ενέργειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή των Σαγείκων Δυτικής Αχαΐας.

Κατά τις προσπάθειες κατάσβεσης υπέστη εγκαύματα ένας πυροσβέστης που διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης ενημερώθηκε για το συμβάν και δήλωσε: " Εύχομαι περαστικά στον πυροσβέστη που υπέστη τραυματισμό κατά την κατάσβεση της φωτιάς. Το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έδωσε για μια ακόμη φορά τον καλύτερο εαυτό του στην επιχείρηση κατάσβεσης. Είμαστε πάντα δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που ξεπερνούν τα τυπικά όρια της υπηρεσιακής προσφοράς και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την α ασφάλεια και τις περιουσίες όλων μας".

Ο κ. Ζαΐμης τόνισε πως η Π.Ε. Αχαΐας συνέδραμε το έργο της Πυροσβεστικής στην φωτιά των Σαγείκων με υδροφόρο όχημα από αυτά που βρίσκονται συνεχώς σε επιφυλακή ανά το Νόμο καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και επιστρατεύονται με την μέθοδο της "σταλίας" όταν έχουμε δείκτη επιφυλακής πορτοκάλι ή κόκκινο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.