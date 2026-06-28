Στην Κίμωλο η Κιάρα Φεράνι - Εντυπωσιασμένη από το φημισμένο θερινό σινεμά της

Εξόρμηση στην Κίμωλο πραγματοποίησε η Κιάρα Φεράν
Στην Κίμωλο βρίσκεται η Κιάρα Φεράνι για τις καλοκαιρινές της διακοπές και όπως φαίνεται ο ενθουσιασμός της για το νησί των Κυκλάδων είναι μεγάλος.
Η Ιταλίδα influencer μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στο νησί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με μαγιό στα καταγάλανα νερά του.
Η ανάρτησή της από την Κίμωλο
Επιπλέον η Κιάρα Φεράνι ανέβασε και ένα ξεχωριστό βίντεο στο οποίο έδειχνε το διάσημο θερινό σινεμά του νησιού όπου τουρίστες αλλά και κάτοικοι του νησιού παρακολουθούσαν ταινία, το οποίο και χαρακτήρισε ως “το καλύτερο θερινό σινεμά που έχει δει ποτέ”.
Προηγουμένως, η Κιάρα Φεράνι βρισκόταν στη Μήλο, η οποία, επίσης, την “σκλάβωσε”, ενώ γενικά η διάσημη influencer και επιχειρηματίας προτιμά την Ελλάδα για τις διακοπές της τα καλοκαίρια.
Πέρυσι, βρέθηκε στην Κω, ενώ άλλες χρονιές πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο και την Πάρο.
Το βίντεο από το θερινό σινεμά του νησιού
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr