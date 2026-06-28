Στην Κίμωλο η Κιάρα Φεράνι - Εντυπωσιασμένη από το φημισμένο θερινό σινεμά της

Στην Κίμωλο βρίσκεται η Κιάρα Φεράνι για τις καλοκαιρινές της διακοπές και όπως φαίνεται ο ενθουσιασμός της για το νησί των Κυκλάδων είναι μεγάλος.

Η Ιταλίδα influencer μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στο νησί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με μαγιό στα καταγάλανα νερά του.

Η ανάρτησή της από την Κίμωλο