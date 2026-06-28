Ο ΝΟΠ 8ος στο πρωτάθλημα πόλο προμίνι * Η ΝΕΠ 9η

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ο ΓΣ Ηλιούπολης. Με ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο, κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του ΝΟ Βουλιαγμένης με 7-5, στον τελικό της Golden League του Κυπέλλου Ανάπτυξης Προ Μίνι Μικτό Κ12, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή (28/6) το μεσημέρι στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης και να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην κατηγορία, όπου ο ΝΟΠ ήταν 8ος και η ΝΕΠ 9η.

Το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισε ο Πανιώνιος, αφού στον μικρό τελικό επικράτησε του ΑΝΟ Γλυφάδας με 14-5.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της Κυριακής (28/6)

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 7-5

Οκτάλεπτα: 1-2, 3-2, 1-1, 2-0

Δείτε τις συνθέσεις, τα στατιστικά και τη διακύμανση της αναμέτρησης, ΕΔΩ.

ΘΕΣΕΙΣ 3-4

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 14-5

Οκτάλεπτα: 3-0, 3-3, 5-0, 3-2

Δείτε τις συνθέσεις, τα στατιστικά και τη διακύμανση της αναμέτρησης, ΕΔΩ.

ΘΕΣΕΙΣ 5-6

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 16-8

Οκτάλεπτα: 4-2, 6-0, 4-1, 2-5

ΘΕΣΕΙΣ 7-8

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 15-5

Οκτάλεπτα: 1-2, 4-1, 5-1, 5-1

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. ΓΣ Ηλιούπολης

2. ΝΟ Βουλιαγμένης

3. Πανιώνιος

4. ΑΝΟ Γλυφάδας

5. Εθνικός Πειραιά

6. Ηλυσιακός

7. ΝΟ Χανίων

8. Ναυτικός Όμιλος Πατρών

9η η ΝΕΠ

Πανηγύρια στη Μικτή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ! Αλλά και υπερηφάνεια, ταυτόχρονα, για τα παιδιά που κατέκτησαν την 1η θέση στην Silver League (θέσεις 9-16) στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ12 - Κύπελλο Ανάπτυξης της ΚΟΕ, κερδίζοντας στον τελικό τον Νηρέα Γέρακα με σκορ 14-11. Τα 8λεπτα: 2-4, 2-3, 4-3, 3-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Τσίγκας 4, Κανά 3, Αλεξοπούλου 2, Γιαουπάι 5.

ΝΕΑΝΙΔΕΣ - ΝΕΠ

Μπορεί να έχασαν με 11-9 από τον Πανιώνιο οι Νεάνιδες της ΝΕΠ, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας, όμως είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην τελική φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο, η οποία θα διεξαχθεί το διάστημα 3-5 Ιουλίου. Τα 8λεπτα: 2-2, 2-3, 3-4, 2-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Κοτζάμπαση 1, Δ. Κοντάκου 3, Ζορντίνα Λαμπάτου 2, Ελ. Τσίγκα 1, Ζήκου 1.