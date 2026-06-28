Φωτιά στην Καλλιθέα: Η στιγμή που η γυναίκα πηδά από το μπαλκόνι και σώζεται από πολίτες - Βίντεο ντοκουμέντο

Δραματικό βίντεο αποτυπώνει τη συγκλονιστική στιγμή που η γυναίκα στην Καλλιθέα πηδά από το μπαλκόνι για να σωθεί από την φωτιά και την πιάνουν περαστικοί.
Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (28/06), στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου ξέσπασε φωτιά σε διώροφη οικία, με τους ενοίκους να βρίσκονται εντός της.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία στην οδό Αγίων Πάντων και προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, ενώ είχε ως αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς το εν λόγω ακίνητο και να τραυματιστούν δύο άτομα.
Ένα από τα τραυματισμένα άτομα ήταν η 75χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι, χωρίς κανένα τρόπο διαφυγής.
Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού, με τη γυναίκα να βγαίνει στο μπαλκόνι, ενώ η φωτιά την πλησίαζε απειλητικά.
Τελικά, αναγκάστηκε να πηδήξει από εκεί, από ύψος 5 μέτρων, ενώ σώθηκε από περαστικούς, οι οποίοι δημιούργησαν ένα ανθρώπινο πλέγμα ασφαλείας και την έπιασαν κατά την πτώση της.
Στο φλεγόμενο σπίτι ήταν και ο 80χρονος σύζυγός της, ο οποίος κατάφερε να διασωθεί από άλλο σημείο του σπιτιού.
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που η γυναίκα πηδά από το μπαλκόνι και σώζεται από πολίτες
Συγκλονιστική μαρτυρία: Τι λέει ο άνθρωπος που ώθησε τη γυναίκα να πηδήξει
Ο περαστικός που έπιασε τη γυναίκα όταν πήδηξε από το μπαλκόνι, ο κ. Αγά Κεχαγιά, μίλησε στον Alpha, περιγράφοντας τις συγκλονιστικές στιγμές.
“Φώναζε για βοήθεια, καιγόταν το σπίτι. Ούρλιαζε. Είχε κόσμο κάτω, είχε και αστυνομικούς” είπε αρχικά ο άνδρας. “Παράτησα το μηχανάκι, ήταν και ένα παιδί δίπλα μου. Η φωτιά ήταν από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι άνθρωποι είμαστε” πρόσθεσε.
Και συνέχισε: “Πήδα γιαγιά”, της είπα, “θα σε πιάσω”. “Σίγουρα; Θα με πιάσεις;” λέει, “Πήδα, πήδα, μην αγχώνεσαι” της είπα. Πήδηξε και την πιάσαμε, όλοι εδώ πέσαμε κάτω. Την πιάσαμε, σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά είναι καλά”.
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