Φωτιά στην Καλλιθέα: Η στιγμή που η γυναίκα πηδά από το μπαλκόνι και σώζεται από πολίτες - Βίντεο ντοκουμέντο

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (28/06), στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου ξέσπασε φωτιά σε διώροφη οικία, με τους ενοίκους να βρίσκονται εντός της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία στην οδό Αγίων Πάντων και προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, ενώ είχε ως αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς το εν λόγω ακίνητο και να τραυματιστούν δύο άτομα.

Ένα από τα τραυματισμένα άτομα ήταν η 75χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού, η οποία εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι, χωρίς κανένα τρόπο διαφυγής.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και οι φλόγες έσπασαν τα τζάμια του σπιτιού, με τη γυναίκα να βγαίνει στο μπαλκόνι, ενώ η φωτιά την πλησίαζε απειλητικά.

Τελικά, αναγκάστηκε να πηδήξει από εκεί, από ύψος 5 μέτρων, ενώ σώθηκε από περαστικούς, οι οποίοι δημιούργησαν ένα ανθρώπινο πλέγμα ασφαλείας και την έπιασαν κατά την πτώση της.

Στο φλεγόμενο σπίτι ήταν και ο 80χρονος σύζυγός της, ο οποίος κατάφερε να διασωθεί από άλλο σημείο του σπιτιού.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που η γυναίκα πηδά από το μπαλκόνι και σώζεται από πολίτες