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Ο Εμμανουήλ Καραλής 3ος στο Diamond League του Παρισιού με άλμα στα 5.83 μέτρα

ΦΩΤΟ Reuters

ΦΩΤΟ Reuters

Δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να ξεπεράσει τα 6 μέτρα

Αν και πήγε στο Παρίσι με την καλή ψυχολογία που του χάρισε η επικράτησή του στο Diamond League της Ντόχα, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να επαναλάβει την επιτυχία του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε στην 3η θέση. περνώντας με την πρώτη το 5.83 και χάνοντας μία φορά το 5.93 μ. και δύο το 6.03μ..

O Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις είχαν μια εύκολη εκκίνηση στο Diamond League του Παρισιού. Πέρασαν με την πρώτη τους προσπάθεια τα 5.63μ. ενώ άφησαν και οι δυο 5.73μ.

Με τους Λαβιλενί και Λάιτφουτ να μένουν εκτός συνέχειας με τρία άκυρα στα 5.73μ. ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε, ανεβάζοντας τον πήχη στα 5.83μ., ένα ύψος που πέρασε με την πρώτη του προσπάθεια.

Με τον πήχη στα 5.93μ. ο Καραλής είχε πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια και είδε τους Μόντο Ντουπλάντις και Τιερί Μπαπτίστ και το περνάνε και να προσπερνάνε τον Έλληνα Ολυμπιονίκη.

Ο Εμμανουήλ Καραλής -αν και είχε άλλες δυο προσπάθειες σε αυτό το ύψος- άφησε τα 5.93 μ. και πήγε απευθείας στο 6.03μ. ο Έλληνας πρωταθλητής είχε δυο άκυρες προσπάθειες και είδε τον αγώνα του να ολοκληρώνεται και τον ίδιο να καταλαμβάνει την 3η θέση.

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#tags Εμμανουήλ Καραλής
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Στίβος
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