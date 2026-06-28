Πάτρα: Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε διαμέρισμα

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα μετά τον εντοπισμό της σορού μίας γυναίκας σε διαμέρισμα της οδού Ευσεβίου, το πρωί της Κυριακής.

Η γυναίκα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η σορός της βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που δείχνει ότι ο θάνατός της είχε επέλθει αρκετό χρονικό διάστημα πριν από την ανεύρεσή της.

Στο διαμέρισμα μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ιατροδικαστής, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία προκειμένου να συλλεχθούν τα πρώτα στοιχεία για την υπόθεση.

Από την έως τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ευρήματα που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την εξακρίβωση της ταυτότητας της γυναίκας όσο και για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του θανάτου της.