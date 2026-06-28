Καλλιθέα: “Πήδα, θα σε πιάσω” - Συγκλονίζει ο άνθρωπος που έσωσε την 75χρονη από την φωτιά

Υπό έλεγχο τέθηκε στις 19:00 περίπου το απόγευμα της Κυριακής (28/06), η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε οικία στην περιοχή της Καλλιθέας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διώροφη κατοικία στην οδό Αγίων Πάντων και προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, ενώ είχε ως αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς το εν λόγω ακίνητο και να τραυματιστούν δύο άτομα.

Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχε μεγάλη δύναμη πυροσβεστών, ενώ στο συμβάν επιχείρησαν πληρώματα της ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ.

Ειδικότερα, στη φωτιά επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί – Την έπιασαν πολίτες

Κατά τη διάρκεια της φωτιάς στην Καλλιθέα, τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ: μία γυναίκα και ένας άνδρας.

Η γυναίκα, 73 ετών, είναι η ιδιοκτήτρια της οικίας και κατάφερε να σωθεί από τη μεγάλη φωτιά, πηδώντας από το μπαλκόνι.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, πολίτες που βρέθηκαν κάτω από την οικία για να βοηθήσουν, της φώναζαν να πηδήξει για να την πιάσουν, όπως και έγινε.

Η ίδια φέρει έγκαυμα και στο χέρι, ενώ αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Όσο για τον άνδρα που τραυματίστηκε, ήταν πολίτης που βρισκόταν στο σημείο και στην προσπάθειά του να βοηθήσει, έσπασε το πόδι του.

Τι λέει ο άνθρωπος που έσωσε τη γυναίκα

Ο περαστικός που έπιασε τη γυναίκα όταν πήδηξε από το μπαλκόνι, ο κ. Αγά Κεχαγιά, μίλησε στον Alpha, περιγράφοντας τις συγκλονιστικές στιγμές.

“Φώναζε για βοήθεια, καιγόταν το σπίτι. Ούρλιαζε. Είχε κόσμο κάτω, είχε και αστυνομικούς” είπε αρχικά ο άνδρας. “Παράτησα το μηχανάκι, ήταν και ένα παιδί δίπλα μου. Η φωτιά ήταν από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι άνθρωποι είμαστε” πρόσθεσε.

Και συνέχισε: “Πήδα γιαγιά”, της είπα, “θα σε πιάσω”. “Σίγουρα; Θα με πιάσεις;” λέει, “Πήδα, πήδα, μην αγχώνεσαι” της είπα. Πήδηξε και την πιάσαμε, όλοι εδώ πέσαμε κάτω. Την πιάσαμε, σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά είναι καλά”.