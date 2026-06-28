Κύπρος: Νεκρά βρέθηκαν δύο αδερφάκια μέσα σε αυτοκίνητο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σε περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου στην Κύπρο το απόγευμα της Κυριακής (28/06).

Δύο παιδιά 8 και 10 ετών, μέλη της ίδιας οικογένειας, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι όταν μετέβησαν στο σημείο μέλη πληρώματος ασθενοφόρου και στελέχη της Αστυνομίας, τα παιδιά είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους, πιθανόν από ασφυξία.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από οικία, ενώ η οικογένεια στην οποία ανήκουν τα δύο αδερφάκια ήταν βουλγαρικής καταγωγής.

Το περιστατικό διερευνούν οι Βάσεις Δεκέλειας.