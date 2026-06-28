Τέλος διαδρομής για το «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

Το «κόσμημα του Αιγαίου», τα χρόνια ακμής και παρακμής και το όνομα που συνδύασε τους ανέμους με την ταχύτητα
Μετά από 25 χρόνια στις θάλασσες, το πρωτοπόρο πλοίο, που κάποτε μας μετέφερε πιο γρήγορα από κάθε άλλο στα ελληνικά λιμάνια και άλλους μας ξεσήκωνε από τις παραλίες με το κύμα που ακολουθούσε τον κατάπλου και απόπλου του - δημιουργώντας αναμνήσεις για τους millenials που ήμασταν τότε παιδάκια, μεγαλώναμε σε νησιά που «έδενε» και μας μάζευαν άρον άρον οι μαμάδες από τη θάλασσα - αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν.
Το «Αίολος Κεντέρης» έτρεξε το τελικό του σπριντ στα διαλυτήρια της Αλί Αγά στην Τουρκία, όπως βλέπουμε μέσα από βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα.
Το εμβληματικό ταχύπλοο πραγματοποίησε το τελευταίο του ταξίδι, αυτή τη φορά χωρίς επιβάτες και χωρίς τη λάμψη που αντικατόπτριζε όλη την Ελλάδα των αρχών και του μέσου της δεκαετίας του 2000.
Το όνομα που συνδύασε τους ανέμους με την ταχύτητα
Το όνομα του πλοίου δεν επιλέχθηκε τυχαία. Ο Αίολος, θεός των ανέμων στην ελληνική μυθολογία, συνδυάστηκε με το επίθετο του χρυσού Ολυμπιονίκη Κώστα Κεντέρη, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αποτελούσε το απόλυτο σύμβολο της ταχύτητας. Η κραταιά τότε NEL Lines επέλεξε την ονομασία προκειμένου να αναδείξει τον γρήγορο χαρακτήρα του νέου της ταχύπλοου, το οποίο τότε παρουσιαζόταν ως ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία της εποχής του.
Ένα από τα πιο σύγχρονα ταχύπλοα της εποχής του
Το «Αίολος Κεντέρης» ναυπηγήθηκε το 2001 στα γαλλικά ναυπηγεία Alstom Leroux Naval και θεωρήθηκε ένα από τα πλέον προηγμένα ταχύπλοα που είχαν δρομολογηθεί στην ελληνική ακτοπλοΐα.
Με μήκος περίπου 140 μέτρων, δυνατότητα μεταφοράς έως 1.742 επιβατών και περίπου 450 οχημάτων, μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα που άγγιζε τους 40 κόμβους. Αρχικά εξυπηρέτησε τη γραμμή Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αργότερα πραγματοποίησε δρομολόγια και στις Κυκλάδες, συνδέοντας τον Πειραιά με την Πάρο, τη Νάξο και τη Σαντορίνη.
Το «κόσμημα του Αιγαίου» και τα χρόνια της ακμής
Το 2006, μετά την αντικατάσταση των μηχανών του, η εταιρεία το χαρακτήρισε «κόσμημα του Αιγαίου», καθώς πραγματοποίησε δεκάδες επιτυχημένα δρομολόγια.
Μέσα σε μία θερινή περίοδο μετέφερε περισσότερους από 120.000 επιβάτες, χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τα ταχύτερα και πιο εντυπωσιακά πλοία της εποχής. Για πολλούς ταξιδιώτες, το «Αίολος Κεντέρης» ταυτίστηκε με μια νέα περίοδο στην ακτοπλοΐα, όταν τα γρήγορα πλοία άλλαζαν τις αποστάσεις και έκαναν το ταξίδι προς τα νησιά αισθητά συντομότερο.
Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε
Παρά τις υψηλές επιδόσεις του, το πλοίο αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στη διάρκεια της πορείας του. Η αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, το υψηλό κόστος συντήρησης και τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν με την πάροδο των χρόνων επηρέασαν τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του.
Παράλληλα, τα ισχυρά απόνερα που δημιουργούσε σε ορισμένες περιοχές προκάλεσαν αντιδράσεις, οδηγώντας στην επιβολή περιορισμών κατά την πλεύση του κοντά στις ακτές.
Το τέλος μιας εποχής για την ελληνική ακτοπλοΐα
Η άφιξη του «Αίολος Κεντέρης» στα διαλυτήρια της Τουρκίας βάζει οριστικό τέλος στην πορεία ενός πλοίου που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής ακτοπλοΐας.
Από τα δρομολόγια στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες μέχρι την εικόνα του να οδηγείται πλέον στη διάλυση, το ταχύπλοο παραμένει στη μνήμη πολλών ως σύμβολο μιας εποχής που συνέδεσε την ταχύτητα με το ταξίδι στο Αιγαίο.
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