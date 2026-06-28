Τέλος διαδρομής για το «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

Μετά από 25 χρόνια στις θάλασσες, το πρωτοπόρο πλοίο, που κάποτε μας μετέφερε πιο γρήγορα από κάθε άλλο στα ελληνικά λιμάνια και άλλους μας ξεσήκωνε από τις παραλίες με το κύμα που ακολουθούσε τον κατάπλου και απόπλου του - δημιουργώντας αναμνήσεις για τους millenials που ήμασταν τότε παιδάκια, μεγαλώναμε σε νησιά που «έδενε» και μας μάζευαν άρον άρον οι μαμάδες από τη θάλασσα - αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν.

Το «Αίολος Κεντέρης» έτρεξε το τελικό του σπριντ στα διαλυτήρια της Αλί Αγά στην Τουρκία, όπως βλέπουμε μέσα από βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα.

Το εμβληματικό ταχύπλοο πραγματοποίησε το τελευταίο του ταξίδι, αυτή τη φορά χωρίς επιβάτες και χωρίς τη λάμψη που αντικατόπτριζε όλη την Ελλάδα των αρχών και του μέσου της δεκαετίας του 2000.

Το όνομα που συνδύασε τους ανέμους με την ταχύτητα

Το όνομα του πλοίου δεν επιλέχθηκε τυχαία. Ο Αίολος, θεός των ανέμων στην ελληνική μυθολογία, συνδυάστηκε με το επίθετο του χρυσού Ολυμπιονίκη Κώστα Κεντέρη, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αποτελούσε το απόλυτο σύμβολο της ταχύτητας. Η κραταιά τότε NEL Lines επέλεξε την ονομασία προκειμένου να αναδείξει τον γρήγορο χαρακτήρα του νέου της ταχύπλοου, το οποίο τότε παρουσιαζόταν ως ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία της εποχής του.