Σουηδία: Κεραυνός χτύπησε δέντρο σε λούνα παρκ - Μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και ακόμη εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός χτύπησε δέντρο σε λούνα παρκ στη νότια Σουηδία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στο πάρκο Tosselilla Sommarland, κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή.

Ο κεραυνός χτύπησε δέντρο μέσα στο πάρκο

«Σήμερα είχαμε μια σφοδρή καταιγίδα πάνω από το Tosselilla, η οποία προκάλεσε πολλαπλές πτώσεις κεραυνών απευθείας στην περιοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε η διοίκηση του πάρκου σε ανάρτησή της στο Facebook.

Αρχικά, το πάρκο έκανε λόγο για τραυματισμούς χωρίς σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές της περιφέρειας Σκόνε ανακοίνωσαν αργότερα ότι μία 45χρονη γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.