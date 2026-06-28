Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 29-6-2026

Κηδείες - Πένθη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ – ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2026 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

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