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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 29-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ χηρα ΒΑΣΙΛ. ΖΕΡΒΑ
ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2026 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΕΡΒΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΜΑΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΕΛΕΧΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ – ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής )
ΤΗΛ.: 2610.430.141 ~ ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382. ( 24ωρη εξυπηρέτηση )

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΜΑΡ. ΖΩΗ

(ΕΤΩΝ 79)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΕΤΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΡΕΓΓΙΝΑ ΖΩΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ, ΑΓΛΑΪΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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#tags Κηδείες Πένθη
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Πένθη
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