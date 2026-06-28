Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 29-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ χηρα ΒΑΣΙΛ. ΖΕΡΒΑ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2026 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ. ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΕΡΒΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΜΑΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΕΛΕΧΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ – ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής )
ΤΗΛ.: 2610.430.141 ~ ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382. ( 24ωρη εξυπηρέτηση )
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΜΑΡ. ΖΩΗ
(ΕΤΩΝ 79)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΕΤΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΡΕΓΓΙΝΑ ΖΩΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ, ΑΓΛΑΪΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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