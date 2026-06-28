Ματίνα Νικολάου: Στο «ΝΜ Βραδιάτικα» δεν έδεσε το γλυκό, ήταν μια ατυχής συγκυρία

Η Ματίνα Νικολάου παραχώρησε συνέντευξη στη Μαρία Ανδρέου και το ένθετο Εnjoy που κυκλοφορεί με την Κυριακάτικη Δημοκρατία.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον Νίκο Μουτσινά και το «ΝΜ Βραδιάτικα» που έριξε πρόωρα αυλαία στον Alpha.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ματίνας Νικολάου:

Τι έγινε με το φιλόδοξο σόου «ΝΜ Βραδιάτικα» στον Alpha; Γιατί τελείωσε άρον άρον;

Γιατί δεν έδεσε το γλυκό, όπως λένε. Δεν βγήκε η συνταγή. Συμβαίνουν και αυτά στην τηλεόραση. Έπειτα από πέντε χρόνια στο «Καλό μεσημεράκι» και με την ίδια παραγωγή, ο Νίκος άλλαξε εταιρεία παραγωγής. Πήγαμε σε μια άλλη εταιρεία, με διαφορετική συντακτική ομάδα, διαφορετικούς τεχνικούς και γενικά ένα διαφορετικό περιβάλλον, με το οποίο δεν ταίριαξε συνολικά. Ήταν μια ατυχής συγκυρία. Αυτά συμβαίνουν καμιά φορά στην τηλεόραση.

Θα συνεργαζόσουν ξανά με τον Νίκο Μουτσινά στην τηλεόραση; Θα έκανες ξανά μια τηλεοπτική εκπομπή;

Με μεγάλη μου χαρά. Στον Νίκο θα έλεγα μόνο «ναι». Επίσης, θα ήθελα πολύ να πάρω μέρος και σε μια τηλεοπτική σειρά, γιατί πολλοί με έχουν ταυτίσει αποκλειστικά με το θέατρο ή με τις σατιρικές τηλεοπτικές εκπομπές. Θυμάμαι ότι, όταν τελείωσε το «Καλό μεσημεράκι», με προσέγγισαν από ένα κανάλι και μου πρότειναν να κάνω ξανά τη Βάνια ή μια περσόνα παρόμοια με τη Βάνια. Αρνήθηκα. Δεν ήθελα να ταυτιστώ μόνο με αυτόν τον ρόλο. Ναι, καθιερώθηκα μέσα από τη Βάνια, αλλά είμαι ηθοποιός και θέλω να λειτουργώ ως ηθοποιός.

Ως παρουσιάστρια σε κάποια εκπομπή θα το σκεφτόμουν, γιατί όχι; Όμως όχι πάλι ως Βάνια. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω στο μυαλό μου την παρουσίαση. Αυτό προέκυψε μέσα από τη συζήτησή μας. Τώρα, αν ο Νίκος με ήθελε ξανά ως Βάνια, τι να πω; Τα πάντα είναι θέμα συνεργασίας και ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Και στο θέατρο και στην τηλεόραση τα πάντα είναι η ομάδα. Στον Νίκο δεν μπορώ να πω «όχι». Αν έχει μια καινούργια ιδέα για εκπομπή και πιστεύει ότι ταιριάζω σε αυτήν, θα έλεγα «ναι» χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί με τον Νίκο επικοινωνώ άψογα.