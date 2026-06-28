Γαλλία: “Το αεροσκάφος έπεσε κατακόρυφα” - Οι συγγενείς έγιναν μάρτυρες της μοιραίας πτώσης

Ο περιφερειάρχης Ιβ Σεγκί περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM πως το αεροσκάφος φαίνεται πως υπέστη κάποια βλάβη προτού βυθιστεί κατακόρυφα και συντριβεί στο έδαφος.

Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, πέντε μαθητευόμενοι και πέντε εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, ανέφερε η περιφέρεια.

Το αεροσκάφος ανήκε σε μια σχολή εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών και το δυστύχημα συνέβη στην περιφέρεια του Μερτ ε Μοσέλ.

Θλίψη επικρατεί στη Γαλλία μετά την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα Κυριακή (28/06), στην πόλη Τομπλέν, βορειοανατολικά της χώρας, όταν πιλοτικό αεροσκάφος έπεσε, σκοτώντας 11 ανθρώπους.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"> FLASH Un avion s’est écrasé ce dimanche vers 11h à Tomblaine, près de l’aéroport Nancy-Essey.<br>Selon L’Est Républicain, l’appareil transportait un groupe pour un baptême de parachutisme.<br>Le bilan pourrait être très lourd. Secours et préfet sur place. <a href="https://t.co/HrENJ63iCc">pic.twitter.com/HrENJ63iCc</a></p>— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) <a href="https://x.com/jon_delorraine/status/2071185353365451202?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια οικιστική περιοχή κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο.

«Μερικά μέτρα παραπάνω να γινόταν το δυστύχημα, και θα είχε προκαλέσει παράπλευρες απώλειες», επισήμανε ο αξιωματούχος.

Οι μαθητές ήταν μια ομάδα νοσηλευτών, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Το αεροσκάφος, τύπου Pilatus, εγγεγραμμένο στο γερμανικό νηολόγιο, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Nancy-Essey.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στον διάδρομο προσγείωσης, σε έναν δρόμο διπλής κατεύθυνσης, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

“Το αεροσκάφος έπεσε κατακόρυφα”

«Μια βλάβη προκάλεσε τη συντριβή», δήλωσε στο BFMTV ο νομάρχης της Μεύρτ-ε-Μοζέλ, Ιβ Σεγκί.

Όπως ανέφερε, το αεροσκάφος του συλλόγου αλεξιπτωτισμού «έπεσε κατακόρυφα, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη την αιτία του δυστυχήματος». Διευκρίνισε επίσης ότι «δεν υπήρχε τροχιά που να παραπέμπει σε προσπάθεια αναγκαστικής προσγείωσης».

«Το αεροσκάφος μόλις είχε απογειωθεί όταν συνετρίβη ξαφνικά», δήλωσε στην L’Est Républicain ο δήμαρχος της Τομπλέν, Ερβέ Φερόν.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία εξήγηση για το δυστύχημα. Η συντριβή δεν προκάλεσε άλλα θύματα ή ζημιές σε τρίτους. Σημειώθηκε πάνω σε ποδηλατόδρομο, κοντά σε κατοικημένη περιοχή», ανέφερε.

Παρόντες στην τραγωδία οι συγγενείς των θυμάτων

Μια ομάδα ψυχολόγων έχει σπεύσει στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων που ήταν παρόντες στο αεροδρόμιο τη στιγμή του δυστυχήματος και, επομένως, μάρτυρες της τραγωδίας.

«Είναι μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης, σοκ και μεγάλης οδύνης», δήλωσε ο Ματιέ Κλάιν, δήμαρχος της Νανσί και πρόεδρος της Μητροπολιτικής Αρχής του Grand Nancy, μιλώντας στο Franceinfo.

«Υπάρχουν επίσης πολλοί άνθρωποι που έχουν υποστεί σοβαρό ψυχολογικό τραύμα, καθώς οι οικογένειες και οι φίλοι των θυμάτων βρίσκονταν στο σημείο και έγιναν μάρτυρες της πτώσης του αεροσκάφους», πρόσθεσε.

Ξεκινά επίσημη έρευνα για τη συντριβή

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας της Νανσί, Αμορί Λακότ, ανακοίνωσε ότι ανέθεσε την έρευνα στο Τμήμα Ερευνών του Παρισιού, σε συνεργασία με τη Μονάδα Χωροφυλακής Αερομεταφορών Νανσί–Μετς, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις τεχνικές πραγματογνωμοσύνες στο σημείο.

Το IRCGN (Ινστιτούτο Εγκληματολογικών Ερευνών της Εθνικής Χωροφυλακής της Γαλλίας) και η Μονάδα Χωροφυλακής Αερομεταφορών (GTA), η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας, έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του δυστυχήματος, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται η εφημερίδα Le Parisien.

Προτεραιότητα η ανάκτηση όλων των καταγραφών

Μιλώντας στο BFMTV, ο Ζαν-Πολ Τροαντέκ, πρώην πρόεδρος του Γραφείου Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Γαλλίας (BEA), περιέγραψε τα πρώτα βήματα της έρευνας.

«Οι ερευνητές του BEA θα προσπαθήσουν αρχικά να συγκεντρώσουν όλες τις καταγραφές από τον πύργο ελέγχου, ενδεχομένως τα δεδομένα από τα ραντάρ εναέριας κυκλοφορίας, εφόσον το αεροσκάφος διέθετε αναμεταδότη (transponder), καθώς και όλες τις μαρτυρίες από ανθρώπους που βρίσκονταν στο έδαφος», εξήγησε.

«Βασιζόμαστε επίσης σε τυχόν βίντεο ή άλλες καταγραφές που μπορεί να έγιναν μέσα στο αεροσκάφος, καθώς οι επιβάτες ενδέχεται να είχαν τραβήξει βίντεο», πρόσθεσε.

Το αεροσκάφος ήταν “ιδιαίτερα απαιτητικό”

«Το αεροσκάφος δεν ανήκε στη λέσχη αλεξιπτωτισμού της Τομπλέν», δήλωσε στο BFMTV ο πρόεδρος του Εθνικού Συνδικάτου Αλεξιπτωτιστών, Πιερ-Ιβ Εζέν.

Όπως εξήγησε, επρόκειτο για ένα «ιδιαίτερα απαιτητικό αεροσκάφος, για το οποίο απαιτείται ειδική εξέταση πιστοποίησης κάθε δύο χρόνια». Ήταν τύπου Pilatus με γερμανική νηολόγηση.

“Απόλυτη τραγωδία”

Ο Φρανσουά Πελισιέ, πρόεδρος του Αεροδρομίου Grand Nancy-Tomblaine, από όπου απογειώθηκε το αεροσκάφος, μίλησε στην εφημερίδα L’Est Républicain.

«Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί είναι μια απόλυτη τραγωδία. Εκ μέρους όλων των ομάδων του αεροδρομίου, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε.

Η πτήση γνωριμίας με αλεξίπτωτο που κατέληξε σε τραγωδία διοργανώθηκε από τον σύλλογο Tandemotion, έναν φορέα «που χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις μας τα Σαββατοκύριακα για πτήσεις γνωριμίας», διευκρίνισε ο Πελισιέ στην τοπική εφημερίδα.