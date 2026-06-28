«Γιατί Ρε Πατέρα;»: Το μεγάλο φινάλε της ανατρεπτικής κωμικής σειράς

Το μεγάλο φινάλε της ανατρεπτικής κωμικής σειράς «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 με τα δύο τελευταία αποκαλυπτικά επεισόδια!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Δευτέρα 29 Ιουνίου_ Επεισόδιο 41:

Η Δήμητρα βάζει στον Νίκο την υποψία πως ο πατέρας του μπορεί και να ζει την ίδια στιγμή που ο Μιχαήλος μαθαίνει ποιος πραγματικά ήταν ο πατέρας του. Ο Καστανιάδης, σοκαρισμένος, τον αφήνει ελεύθερο ενώ λίγο μετά η Μάγδα, επισκέπτεται τα γραφεία της «Καθεδρίας» φέρνοντας την πληροφορία πως ο Τσατσάνης είναι ζωντανός. Τώρα το μόνο που μένει για να κλείσει αυτή η ιστορία, είναι μια αιφνιδιαστική επίσκεψη του Τσατσάνη στον Κορνήλιο και να βγει ξανά στην επιφάνεια το στικάκι που τόσες μέρες είναι ξεχασμένο στο σπίτι του Μιχαήλου…

Τρίτη 30 Ιουνίου_ Επεισόδιο 42:

Το καλοστημένο σχέδιο του Τσατσάνη φτάνει στο τέλος του. Ο Μιχαήλος επιστρέφει τη Βιβή στο σπίτι του και συμφωνούν να ξεχάσουν μια για πάντα όσα έγιναν. Παράλληλα, ο Νίκος ορκίζεται στον Φώντα πως δε θα χωριστούν ξανά ποτέ και το κομμωτήριο περνάει επίσημα στα χέρια της Αντιγόνης και της Χρυσώς. Μια πρόταση γάμου, μια επιστροφή από τη Σαντορίνη, μια εξομολόγηση δύο αδερφών που δε γνωρίστηκαν ποτέ και μια κατάθεση ψυχής ενός πατέρα θα δώσουν οριστικό φινάλε στην ιστορία…