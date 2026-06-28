Νόμοι της καρδιάς: Όσα θα δούμε στη νέα τουρκική σειρά του ΣΚΑΪ

Μία νέα τουρκική σειρά με τίτλο «Νόμοι της καρδιάς» έρχεται στον ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 06 Ιουλίου και φέρνει στο προσκήνιο δυνατές ιστορίες αγάπης, δύσκολα διαζύγια, οικογενειακές συγκρούσεις και αποφάσεις που αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ηρώων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV, μία οικογένεια που λύνει τα προβλήματα των άλλων αλλά αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα δικά της βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ. Πρόκειται για μια σύγχρονη δραματική σειρά, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις χώρες όπου προβλήθηκε, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει χάρη στον ρεαλιστικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τον γάμο, το διαζύγιο, τις οικογενειακές σχέσεις και τα αδιέξοδα που συχνά κρύβονται πίσω από τις κλειστές πόρτες των πιο λαμπερών σπιτιών. Η τουρκική σειρά που θα δούμε στην ελληνική τηλεόραση βασίζεται στο αγγλικό σίριαλ «Split».

Η υπόθεση

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η καταξιωμένη νομικός Τσολπάν Σεβχέρ, μια γυναίκα που έχει χτίσει τη φήμη της αναλαμβάνοντας απαιτητικές υποθέσεις διαζυγίων και διαχειρίζεται με ψυχραιμία τις πιο περίπλοκες οικογενειακές συγκρούσεις. Δίπλα της βρίσκονται οι δύο κόρες της, η Αζρά και η Σανέμ, οι οποίες ακολουθούν τα βήματά της και εργάζονται επίσης ως δικηγόροι. Μαζί χειρίζονται υποθέσεις πλούσιων, διάσημων και ισχυρών ζευγαριών της Κωνσταντινούπολης, ανθρώπων που πίσω από την κοινωνική τους εικόνα κρύβουν συχνά προδοσίες, μυστικά και βαθιά τραύματα.

Ωστόσο, όσο εύκολα μπορούν να αναλύσουν τα προβλήματα των πελατών τους, τόσο δύσκολα καταφέρνουν να διαχειριστούν τα δικά τους. Η τρίτη κόρη της οικογένειας, η Γκιουνές, έχει επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο και δεν θέλει καμία σχέση με τη νομική. Η διαφορετική στάση της απέναντι στη ζωή δημιουργεί συχνά αποστάσεις από τις αδελφές της, ενώ οι ισορροπίες μέσα στην οικογένεια γίνονται ολοένα και πιο εύθραυστες. Όταν μια σημαντική απόφαση της Τσολπάν ανατρέπει τα δεδομένα, οι εντάσεις κορυφώνονται και ένα παρελθόν που όλοι προσπαθούσαν να κρατήσουν θαμμένο αρχίζει να επιστρέφει απειλητικά.

Η προδοσία που γκρεμίζει έναν γάμο και αλλάζει τα πάντα

Την ώρα που η οικογένεια Σεβχέρ παλεύει να διατηρήσει την ενότητά της, η Αζρά βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη προσωπική κρίση της ζωής της. Η γυναίκα που έχει αφιερώσει την καριέρα της στην υπεράσπιση ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δύσκολα διαζύγια, ανακαλύπτει ξαφνικά πως η δική της οικογενειακή ζωή δεν είναι τόσο σταθερή όσο πίστευε. Ο σύζυγός της, ο Σεργκέν, με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία παιδιά και μοιράζονται μια ολόκληρη ζωή, την απατά. Η αποκάλυψη αυτή πέφτει σαν κεραυνός και γκρεμίζει μέσα σε λίγες στιγμές όλα όσα θεωρούσε βέβαια. Για πρώτη φορά η Αζρά δεν βρίσκεται στη θέση της δικηγόρου που συμβουλεύει άλλους ανθρώπους, αλλά στη θέση της γυναίκας που καλείται να αντιμετωπίσει κατάματα τον πόνο, την απογοήτευση και την προδοσία.

Καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί τη νέα πραγματικότητα, έρχεται αντιμέτωπη με φόβους που απέφευγε για χρόνια. Πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να ζει μέσα σε μια σχέση στην οποία έχει χάσει την εμπιστοσύνη της ή αν θα τολμήσει να ακολουθήσει έναν νέο δρόμο, γεμάτο αβεβαιότητα, αλλά και ελπίδα. Η απόφαση που τελικά θα πάρει δεν θα επηρεάσει μόνο τη δική της ζωή, αλλά και τις ζωές όλων όσοι βρίσκονται γύρω της. Η προσωπική της διαδρομή εξελίσσεται σε έναν συγκλονιστικό αγώνα αυτογνωσίας, όπου η αγάπη συγκρούεται με την αξιοπρέπεια, η συνήθεια με την ανάγκη για ελευθερία και οι κοινωνικές συμβάσεις με τις πραγματικές επιθυμίες της καρδιάς. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, οι «Νόμοι της καρδιάς» επιχειρούν να φωτίσουν το δύσκολο μονοπάτι που ακολουθούν πολλοί άνθρωποι όταν οι βεβαιότητες της ζωής τους καταρρέουν από τη μια στιγμή στην άλλη.

Ένα πολυπρόσωπο δράμα γεμάτο συναισθήματα και ανατροπές

Η νέα σειρά δεν περιορίζεται μόνο σε μια ιστορία προδοσίας ή σε ένα οικογενειακό δράμα. Αντίθετα, χτίζει ένα πολυεπίπεδο σύμπαν χαρακτήρων, όπου κάθε πρόσωπο κουβαλά τις δικές του πληγές, τα δικά του μυστικά και τις δικές του προσδοκίες. Οι σχέσεις δοκιμάζονται συνεχώς, οι συμμαχίες αλλάζουν και οι ήρωες καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον τους. Η Κωνσταντινούπολη λειτουργεί ως το ιδανικό σκηνικό για μια ιστορία γεμάτη πάθος, φιλοδοξία και συγκρούσεις, ενώ οι υποθέσεις που αναλαμβάνει το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας φέρνουν στην επιφάνεια ιστορίες που αντικατοπτρίζουν σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Γάμοι που διαλύονται, οικογένειες που δοκιμάζονται, άνθρωποι που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία και έρωτες που γεννιούνται μέσα από τις στάχτες των αποτυχιών συνθέτουν το μωσαϊκό της σειράς.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της παραγωγής παίζει και το ισχυρό πρωταγωνιστικό καστ. Στους βασικούς ρόλους συναντάμε την Γκιογκτσέ Μπαχαντίρ ως Αζρά Γκιουνάι, την Γκιογκτσέ Εγιούμπογλου ως Σανέμ Σεβχέρ, την Τουλίν Ετζέ ως Γκιουνές Σεβχέρ και τη Σουμρού Γιαβρουτζούκ στον ρόλο της δυναμικής Τσολπάν Σεβχέρ. Μαζί τους εμφανίζονται ο Γιγίτ Κιράζτζι ως Γιλντιρίμ Σαχίν και ο Σαρπ Ακάγια ως Σεργκέν Γκιουνάι, πλαισιώνοντας μια ιστορία που υπόσχεται έντονες συγκινήσεις.

Με επίκεντρο το διαχρονικό ερώτημα αν πρέπει να ακολουθούμε τη λογική ή την καρδιά μας, οι «Νόμοι της καρδιάς» έρχονται να υπενθυμίσουν ότι οι σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής δεν παίρνονται πάντα με επιχειρήματα. Κάποιες φορές ο δρόμος χαράσσεται από τα συναισθήματα και τότε το μόνο ερώτημα που μένει είναι αν έχουμε το θάρρος να τον ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος.