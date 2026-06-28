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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

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Επικό πλακάτ από οπαδό στο Μουντιάλ: «Συγνώμη Μάικλ, αλλά εμείς ήμασταν Jordan πρώτοι»

ΦΩΤΟ Reuters

ΦΩΤΟ Reuters

Διάθεση για χαβαλέ είχε ένας φίλος της Ιορδανίας, στο τελευταίο ματς της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Η Ιορδανία αποκλείστηκε με 3 ήττες από τη συνέχεια του Μουντιάλ του 2026, αλλά ένας οπαδός της εμφάνισε ένα από τα πιο viral μηνύματα που είδαμε στα γήπεδα του τουρνουά.

Η Ιορδανία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ με ήττα από την Αργεντινή (3-1), αλλά ένας φίλος της ομάδας έκλεψε την παράσταση με το πανό του, κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομα της χώρας του (σ.σ. Jordan στην αγγλική γλώσσα) και με το επώνυμο του Μάικλ Τζόρνταν.

“Συγνώμη, Μάικλ, αλλά εμείς ήμασταν Jordan πρώτοι”, έγραφε ο φίλος της Ιορδανίας στο μήνυμά του προς τον GOAT του παγκόσμιου αθλητισμού.

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#tags Μουντιάλ 2026
Sports
Ποδόσφαιρο
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