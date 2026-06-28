Επικό πλακάτ από οπαδό στο Μουντιάλ: «Συγνώμη Μάικλ, αλλά εμείς ήμασταν Jordan πρώτοι»

Η Ιορδανία αποκλείστηκε με 3 ήττες από τη συνέχεια του Μουντιάλ του 2026, αλλά ένας οπαδός της εμφάνισε ένα από τα πιο viral μηνύματα που είδαμε στα γήπεδα του τουρνουά.

Η Ιορδανία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ με ήττα από την Αργεντινή (3-1), αλλά ένας φίλος της ομάδας έκλεψε την παράσταση με το πανό του, κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομα της χώρας του (σ.σ. Jordan στην αγγλική γλώσσα) και με το επώνυμο του Μάικλ Τζόρνταν.