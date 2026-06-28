Κέρδη και τέσσερα μετάλλια στην Πάτρα για το πανελλήνιο στίβου

Πολλά κέρδη, για την αρτιότητα των εγκαταστάσεων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, την επάρκεια των στελεχών της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου αλλά και μετάλλια επιβεβαιωτικά του ταλέντου τους, είχαμε κατά τη β' μέρα του πανελληνίου πρωταθλήματος στίβου Παίδων - κορασίδων (Κ18).

Ο Νίκος Σαλίβερος (Τιτάνες Άρτας) ήταν ο σταθερότερος 200άρης της κατηγορίας στη διάρκεια της σεζόν και το επιβεβαίωσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18, που ολοκληρώνεται σήμερα (Κυρικαή, 28/6) στην Πάτρα. Ο νεαρός από την Άρτα αναδείχθηκε νικητής με 21.26 (0,9), βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ (21.63), για να γίνει ο ένατος αθλητής της ηλικίας του φέτος στην Ευρώπη και υποψήφιος για ένα καλό πλασάρισμα στην κορυφαία διοργάνωση της κατηγορίας του.

Σε ότι αφορά την Πάτρα είχαμε νταμπλ μεταλλίων στο βάδην, από τον Εμμανουήλ Βερβεόπουλο (Έσπερος) και τον Δημήτρη Δημητρίου της Ολυμπιάδας Πατρών.

Ο πρώτος μάλιστα είναι παμπαίδας! Προπονείται με τον Νίκο Κουβαρά, ενώ ο Δημητρίου με την Ντίνα Μπορνιβέλλι.

Το τρίτο μετάλλιο των αγοριών κατέκτησε ο Παναγιώτης Σαμίκος του Ατλαντα Πατρών στα χαμηλά εμπόδια. Ο αθλητής του Ανδρέα Τσιάγα βελτίωσε το δικό του ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών (Κ18) στο αγώνισμα, ενώ έπιασε και το όριο για το επικείμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ριέτι της Ιταλίας!

Στο φινάλε των αγώνων είχαμε και το πρώτο χρυσό από την Ανθή Αγγελάτου του Πέλοπα Πατρών, στα 3.000μ., αθλήτρια της Ολυμπίας Λυμπεράτου.

Παράλληλα με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 έγινε και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Συνθετών Α/Γ και Κ23 Α/Γ.

(συνεχής ανανέωση)

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ

Παίδες

* 2ος Μανώλης Βερβερόπουλος (Εσπερος - παμπαίδας) στα 5.000μ. βάδην με 26.29.33.

* 3ος Δημήτρης Δημητρίου (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 26.55.98.

* 3ος Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας Πατρών) στα 400μ. εμπ. με νέο Ρεκόρ Αχαΐας 54.73 (3ος στον προκριματικό με 55.25).

* 5ος Ευθύμιος Σταυρόπουλος (Αίολος) στα 3.000μ. με 9.01.34.

* 8oς Δημήτρης Σακαμπέτης (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 9.03.29.

* 12oς Σπύρος - Νίκος Ανετόπουλος (Άκρος) στα 3.000μ. με 9.12.32.

* 15ος Βασίλης Μαλαμής (Ολυμπιάδα) με την 4Χ400μ. σε 3.44.97.

* 15ος Γιάννης Δημητριάδης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ400μ. σε 3.44.97.

* 15ος Ανδρέας Καλογερής (Ολυμπιάδα - παμπαίδας) με την 4Χ400μ. σε 3.44.97.

* 15ος Κωνσταντίνος Βέρρας (Ολυμπιάδα) με την 4Χ400μ. σε 3.44.97.

* 16oς Χρήστος Αναγνωστόπουλος (Άκρος - παμπαίδας) στα 3.000μ. με 9.18.66.

* 16ος Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας) στα 800μ. με 2.02.09.

* 24ος Γιώργος - Τάσος Μαρνέλης (Αθηνόδωρος) στα 800μ. με 2.05.83.

* 28ος Βασίλης Θεοφυλακτόπουλος (Αθηνόδωρος - παμπαίδας) στον δίσκο με νέο Ρεκόρ Αχαΐας (Κ16) 35.15μ.

* 29oς Μίκι - Δημήτρης Παναγόπουλος (Αθλόραμα - παμπαίδας) στα 3.000μ. με 9.37.50.

* 30ός Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης (Αθηνόδωρος - παμπαίδας) στον δίσκο με 30.08μ.

* 38ος Μιχάλης Παρασκευας (Φιλαθλητική) στο μήκος με 4.81μ.

* 40ός Νίκος Απόκης (Αθλόραμα - παμπαίδας) στα 3.000μ. με 10.00.35.

* 44ος Γιάννης Τρίγκας (Αθλόραμα - παμπαίδας) στα 3.000μ. με 11.01.68.

Κορασίδες

* 1η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 10.18.93.

* 12η Νικολίτσα Σαμίκου (Ατλας - παγκορασίδα) στα 200μ. με 25.59 (14η στον προκριματικό με 25.601).

* 12η Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 10.41.59.

* 13η Ζωή Μουστάκα (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 10.52.05.

* 19η Μαριάνθη - Ελένη Σπαράκη (Ολυμπιάδα - παγκορασίδα) στα 800μ. με 2.26.11.

* 19η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης) στα 200μ. με 25.87.

* 20ή Δήμητρα Ζαφειροπούλου (Ολυμπιάδα - παγκορασίδα) στο μήκος με 5.27μ.

* 20ή Χρυσούλα Νιάχου (Κούρος) στα 3.000μ. με 11.12.91.

* 22η Χρυσούλα - Χριστίνα Μουστάκα (Πέλοπας) στα 3.000μ. με 11.19.13.

* 23η Αγγελική Κατριβέση Πέλοπας) στα 400μ. εμπ. με 1.12.41.

* 32η Ιωάννα Μάντζιου (Φιλαθλητική) στα 400μ. εμπ. με 1.21.95.

* 36η Δήμητρα Γιούλη (ΓΣ Δύμης - παγκορασίδα) στη σφαίρα με 10.08μ.

* 37η Αναστασία Ξενόφου (Αθηνόδωρος) στη σφαίρα με 10.07μ.

* 37η Χριστίνα Παρασκευοπούλου (Αρίων) στο μήκος με 4.96μ. (w +2.5)

* 38η Βερόνικα Μιχαλιού (Αίολος) στα 800μ. με 2.33.69.

* 43η Αριάδνη - Φωτεινή Τόγια (Αθλόραμα - παγκορασίδα) στα 200μ. με 26.90.

* 44η Αγάπη Σκαπετοράχη (Αθηνόδωρος) στα 800μ. με 2.48.61.

* 45η Ασπασία Αντωνοπούλου (Φλόγα - παγκορασίδα) στα 200μ. με 26.93.

* 46η Αλεξάνδρα Γιωτσοπούλου (Παναχαϊκή) στη σφαίρα με 7.06μ.

* 47η Χριστίνα Μπαλκάμου (Πατραϊκή) στη σφαίρα με 6.30μ.

* 74η Σπυριδούλα Ζάγκλα (Πέλοπας - παγκορασίδα) στα 200μ. με 28.91.

* 76η Αθηνά Γεωργάντζα (Ακρος - παγκορασίδα) στα 200μ. με 29.74.

* 78η Αικατερίνη Ντερέκη (Ατλας) στα 200μ. με 30.72.

* 79η Αληθινή Ρόζη (Ατλας - παγκορασίδα) στα 200μ. με 30.75.

* Δεν εκκίνησε Σταυριανή Καλαμπαλίκη (Αρίων) στο μήκος.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

Χθες Σάββατο, κατά την 1η ημέρα, οι Αχαιοί σημείωσαν τα εξής αποτελέσματα:

Παίδες

* 10ος Γιώργος Κασούμης (Κούρος - παμπαίδας) στα 110μ. εμπ. με 15.40 (8ος στον προκριματικό με 15.22).

* 12oς Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.09.86.

* 14oς Δημήτρης Σακαμπέτης (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.10.33.

* 14ος Παναγιώτης Θεοφανόπουλος (Φιλαθλητική) στα 2.000μ. στιπλ με 6.37.59.

* 17oς Σπύρος - Νίκος Ανετόπουλος (Άκρος) στα 1.500μ. με 4.12.77.

* 20ός Τάσος Χριστόπουλος (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 47.55.

* 20ός Βασίλης Μαλαμής (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 47.55.

* 20ός Γιάννης Δημητριάδης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 47.55.

* 20ός Ανδρέας Αλεξανδρής (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 47.55.

* 22ος Αλκιβιάδης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 2.000μ. στιπλ με 7.00.23.

* 25ος Ευάγγελος Πλευρίτης (Αθηνόδωρος) στα 2.000μ. στιπλ με 7.23.50.

* 49ος Δημήτρης Βασιλόπουλος (Φλόγα) στα 100μ. με 11.84.

* 61ος Μάριος Οδυσσέως (Παναχαϊκή - παμπαίδας) στα 100μ. με 12.44.

* Άκυρος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος - Κονταρίνης (Κούρος) στα 100μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

* 4η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.51.05.

* 4η Αθανασία Οικονομοπούλου (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 14.15 (3η στον προκριματικό με 14.05).

* 6η Γεωργία Ηλιοπούλου (Αρίων) στα 5.000μ. βάδην με 27.30.21.

* 7η Κωνσταντίνα Τσεριώνη (Ολυμπιάδα - παγκορασίδα) με την 4Χ100μ. σε 49.36. 81η στα 100μ. με 13.52.

* 7η Μαρία Τσάκωνα (Ολυμπιάδα - παγκορασίδα) με την 4Χ100μ. σε 49.36.

* 7η Ευφροσύνη Φατούρου (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 49.36. 49η στα 100μ. με 12.96.

* 7η Κλεονίκη Μάντζιου (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 27.59.62.

* 7η Ανδρονίκη Βαρελά (Ολυμπιάδα) με την 4Χ100μ. σε 49.36.

* 8η Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.54.39.

* 8η Εμμανουέλα - Ρόζα Κούλου (Πέλοπας) στα 5.000μ. βάδην με 28.15.88.

* 9η Δήμητρα Κατσιαφλιάκα (Ολυμπιάδα - παγκορασίδα) στα 5.000μ. βάδην με 28.51.71.

* 9η Αγάπη Σκαπετοράχη (Αθηνόδωρος) στα 2.000μ. στιπλ με 7.59.32.

* 10η Κρισίλντα Κεραμά (Αρίων) στο ακόντιο με 34.10μ. (8η στον προκριματικό με 36.36μ.)

* 10η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης) στα 100μ. με 12.50 (+3.8) w (10η στον προκριματικό με 12.376).

* 13η Μαρία Μπαρδάκη (Αρίων) στο ύψος με 1.55μ.

* 14η Αλεξάνδρα - Κασσιανή Ανδριοπούλου (Πατραϊκή - παγκορασίδα) στα 5.000μ. βάδην με 32.52.64.

* 19η Ζωή Μουστάκα (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 5.05.49.

* 20ή Χρυσούλα - Χριστίνα Μουστάκα (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 5.06.21.

* 22η Χρυσούλα Νιάχου (Κούρος) στα 1.500μ. με 5.07.11.

* 26η Αναστασία Ξενόφου (Αθηνόδωρος - παγκορασίδα) στο ακόντιο με 31.33μ.

* 26η Ανδριάνα Παλαιολογοπούλου (Αθηνόδωρος) στα 100μ. εμπ. με 16.18.

* 29η Δήμητρα Κανελλοπούλου (ΓΣ Δύμης - παγκορασίδα) στο ακόντιο με 28.04μ.

* 30ή Ιωάννα Καταπόδη (Αθλόραμα) στα 100μ. εμπ. με 17.43.

* 30ή Αικατερίνη Οικονόμου (Αθλόραμα - παγκορασίδα) στα 400μ. με 1.01.05.

* 42η Σοφία Μακρυπόδη (Φλόγα) στα 400μ. με 1.02.42.

* 45η Ραφαηλία Καραγκούνια (Αθλόραμα - παγκορασίδα) στα 400μ. με 1.02.73.

* Εγκατέλειψε Κωνσταντίνα Σταυροπούλου (Αίολος) στα 1.500μ.

* Δεν ξεκίνησε Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα) στα 100μ.

ΤΑ ΠΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Στα αγωνίσματα που ήδη είχαν γίνει πριν τη διοργάνωση της Πάτρας, είχαμε:

ΠΑΙΔΕΣ

* 11ος Δημήτριος Σακαμπέτης (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 14.12.5.

* 12ος Ευθύμιος Σταυρόπουλος (Αίολος) στα 4χλμ ανωμάλου με 12.14.3.

* 20ός Γιάννης Καρακάσης (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 14.30.3.

* 49ος Γεράσιμος Μιχαλάκος (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 15.23.3.

* 70ός Αλκιβιάδης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 15.47.09.

* 83ος Ηρακλής Σαματάς (Πέλοπας) στα 4χλμ ανωμάλου με 16.13.9.

* 97ος Γιώργος Μαρνέλης (Αθηνόδωρος) στα 4χλμ ανωμάλου με 16.37.5.

* 98ος Ευάγγελος Πλευρίτης (Αθηνόδωρος) στα 4χλμ ανωμάλου με 16.40.8.

* 103ος Δημήτριος Σωτηρόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 4χλμ ανωμάλου με 17.05.5.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

* 3η Αθανασία Οικονομοπούλου (Κούρος) στο έπταθλο με 4.809β.

* 4η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας) στα 3χλμ ανωμάλου με 11.54.4.

* 5η Κρισίλντα Κεραμά (Αρίων) στο έπταθλο με 4.545 β.

* 10η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου (Αίολος) στα 3χλμ ανωμάλου με 12.11.8.

* 12η Μαρία Μπαρδάκη (Αρίων) στο έπταθλο με 3.947 β.

* 13η Καλλιόπη Πλατανίτη (Πέλοπας) στα 3χλμ ανωμάλου με 12.19.6.

* 15η Χρυσούλα Νιάχου (Κούρος) στα 3χλμ ανωμάλου με 12.23.5.

* 38η Ζωή Μουστάκα (Πέλοπας) στα 3χλμ ανωμάλου με 13.05.1.

* 42η Αγάπη Σκαπετοράχη (Αθηνόδωρος) στα 3χλμ ανωμάλου με 13.13.8.

* 80ή Βερονίκη Μιχαλιού (Αίολος) στα 3χλμ ανωμάλου με 15.00.0.

Έπταθλο Γυναικών

* 13η Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος - νέα) στο έπταθλο με 3.065β. (17.27, 1.33μ., 9.32μ., 28.78, 4.63μ., 0.00μ., 2.42.63).

Επταθλο νέων γυναικών

* 11η Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος) στο έπταθλο με 3.065β. (17.27, 1.33μ., 9.32μ., 28.78, 4.63μ., 0.00μ., 2.42.63).