Καλλιθέα: Φωτιά σε διώροφο κτίριο - Γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διώροφο κτίριο, επί της οδού Αριστείδου, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο άτομα, μια ηλικιωμένη και έναν άνδρα, που είναι τραυματίες.

Αναφορές από μάρτυρες λένε ότι η γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί.

Η Πυροσβεστική δεν βρήκε κάποιον εγκλωβισμένο εντός του κτιρίου.

Η ηλικιωμένη, 73 ετών, είναι η μόνη που έχει σχέση με το σπίτι, καθώς είναι ιδιοκτήτρια της οικίας.

Πολίτες της φώναζαν από κάτω να πηδήξει για να την πιάσουν, όπως και έγινε.

Η ίδια βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Όσο για τον άνδρα που τραυματίστηκε, ήταν πολίτης που βρισκόταν στο σημείο και στην προσπάθειά του να βοηθήσει, έσπασε το πόδι του.