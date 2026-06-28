Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων - Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι

Η αγωνία κορυφώνεται στη Βενεζουέλα, καθώς τρία 24ωρα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χιλιάδες διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις έρευνας στα συντρίμμια, αναζητώντας σημάδια ζωής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 1.430, ενώ 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.142 οικογένειες έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Παράλληλα, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων να λιγοστεύουν όσο περνούν οι ώρες, αναφέρει το Sky News.

Οι διεθνείς οργανισμοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από έναν τόσο ισχυρό σεισμό αποτελούν το πιο κρίσιμο χρονικό παράθυρο για τη διάσωση εγκλωβισμένων, αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπου άνθρωποι επιβιώνουν περισσότερο, εφόσον έχουν πρόσβαση σε αέρα και νερό.

Περισσότεροι από 64.000 δηλώθηκαν αρχικά ως αγνοούμενοι

Χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν απεγνωσμένα τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη πλατφόρμα Desaparecidos Terremoto Venezuela, που δημιουργήθηκε ειδικά μετά την καταστροφή ώστε να συγκεντρώνονται στοιχεία αγνοουμένων, περισσότεροι από 64.000 άνθρωποι δηλώθηκαν αρχικά ως αγνοούμενοι.

Μέχρι στιγμής περίπου 14.400 άτομα έχουν εντοπιστεί, γεγονός που μείωσε τον αριθμό των αγνοουμένων σε περίπου 50.000, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν κάποιο νέο.

Στην πλατφόρμα συγγενείς δημοσιεύουν φωτογραφίες, προσωπικά στοιχεία και την τελευταία γνωστή τοποθεσία των αγαπημένων τους προσώπων, ελπίζοντας ότι οι πληροφορίες θα βοηθήσουν τις ομάδες έρευνας.

Ο ΟΗΕ μιλά για «εθνική έκτακτη ανάγκη»

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) χαρακτήρισε την κατάσταση «εθνική έκτακτη ανάγκη», επισημαίνοντας ότι οι ζημιές εκτείνονται σε τουλάχιστον επτά πολιτείες της βόρειας Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με την τελευταία αποτίμηση:

σχεδόν 1.500 κτίρια και υποδομές έχουν υποστεί ζημιές,

περισσότερες από 3.100 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί,

έχουν σημειωθεί πάνω από 430 μετασεισμοί από το βράδυ της Τετάρτης.

Μάλιστα, μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν δύο ακόμη αισθητές σεισμικές δονήσεις, με τη μεγαλύτερη να φτάνει τα 4,5 Ρίχτερ, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των σωστικών συνεργείων και αυξάνει τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.

Χιλιάδες διασώστες από 24 χώρες

Η διεθνής κινητοποίηση ενισχύεται συνεχώς.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής περισσότεροι από 2.700 διασώστες, πυροσβέστες, γιατροί και στελέχη πολιτικής προστασίας από 24 χώρες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Μεταξύ των χωρών που έχουν αποστείλει προσωπικό βρίσκονται η Γαλλία, η Ισπανία, η Κολομβία, το Κατάρ, η Αργεντινή, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ισπανικές ομάδες της Μονάδας Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών (UME) πραγματοποιούν επιχειρήσεις στη Λα Γκουάιρα, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων μέσα στα ερείπια, ενώ γαλλικές ομάδες πολιτικής προστασίας έφτασαν επίσης στη χώρα τις τελευταίες ώρες.

Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατ. ευρώ, ενώ ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι αρκετά κράτη-μέλη έχουν ήδη αναπτύξει ομάδες έρευνας και διάσωσης, πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό.

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Copernicus χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση των καταστροφών, επιτρέποντας στις ομάδες έκτακτης ανάγκης να εντοπίζουν τις περιοχές με τις μεγαλύτερες ζημιές και να κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τη βοήθεια.

Βρετανική και αμερικανική βοήθεια

Στη Βενεζουέλα προσγειώθηκε το πρώτο αεροσκάφος της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF), μεταφέροντας 68 διασώστες, έξι ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και προσωπικό ανθρωπιστικής υποστήριξης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη ανακοινώσει οικονομική βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων λιρών.

Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή επιπλέον στρατιωτικών μέσων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 Globemaster, ελικόπτερα UH-1Y Super Huey, ελικόπτερα Chinook, καθώς και ειδικές ομάδες που θα αναλάβουν την αποκατάσταση και διαχείριση των αεροδρομίων.

Ένας διάδρομος του διεθνούς αεροδρομίου Σιμόν Μπολίβαρ στο Καράκας έχει ήδη τεθεί ξανά σε λειτουργία, επιτρέποντας την ευκολότερη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και σωστικών συνεργείων.

Διασώσεις που δίνουν ελπίδα

Παρά το πέρασμα του κρίσιμου χρονικού ορίου των 72 ωρών, οι διασώστες συνεχίζουν να εντοπίζουν επιζώντες.

Ισπανική ομάδα κατάφερε να απεγκλωβίσει ζωντανό έναν άνθρωπο που είχε παραμείνει σχεδόν τρεις ημέρες κάτω από τα ερείπια πολυκατοικίας στη Λα Γκουάιρα.

Λίγες ώρες αργότερα, ειδική μονάδα της Κολομβίας διέσωσε τον 11χρονο Μόισες, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί περίπου έξι μέτρα κάτω από τα συντρίμμια. Η επιχείρηση κράτησε έξι ώρες και απαιτούσε εξαιρετικά προσεκτικούς χειρισμούς.

«Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες.

Οι φόβοι για τον τελικό απολογισμό

Παρά τη μεγάλη διεθνή κινητοποίηση, οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι ακόμη βαρύτερος.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) εκτιμά ότι οι σεισμοί ενδέχεται να έχουν προκαλέσει περισσότερους από 10.000 θανάτους, εξέλιξη που θα τους κατατάξει ανάμεσα στις πιο πολύνεκρες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η Λατινική Αμερική τον τελευταίο αιώνα.