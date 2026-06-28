Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Δισωληνωμένος ο 40χρονος πολυεγκαυματίας μετά την έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού

Τρεις τραυματίες, ο ένας σε πιο σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος Ιρανός πολυεγκαυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και αναμένεται εντός της ημέρας να διακομιστεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου θα νοσηλευτεί στη μονάδα εγκαυμάτων, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 40χρονος φέρει εγκαύματα στα χέρια, στον τράχηλο αλλά και εισπνευστικά εγκαύματα.

Επίσης στον «Ερυθρό Σταυρό» διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 50χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει τραύματα στο κεφάλι και στην κοιλιά, καθώς χτύπησε σε μία γλάστρα στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Στο μεταξύ, ένας 52χρονος αλλοδαπός μεταφέρθηκε το μεσημέρι στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με ήπια αναπνευστικά προβλήματα και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.