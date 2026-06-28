Κολυδάς: Κορυφώνεται η ζέστη το επόμενο δεκαπενθήμερο - Ποιες πόλεις θα “ψηθούν”

Παρατεταμένη ζέστη αναμένεται στη χώρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά

Σε κλοιό έντονης καλοκαιρινής ζέστης εισέρχεται η χώρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, με τον υδράργυρο να παίρνει κυριολεκτικά την ανιούσα και να χτυπάει “κόκκινο” στην καρδιά των μεγάλων αστικών κέντρων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, το θερμικό κύμα θα κορυφωθεί σε ένα εκρηκτικό roller coaster ανάμεσα στα τέλη Ιουνίου και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Όπως επισημαίνει ο διευθυντής της ΕΜΥ με ανάρτησή του στα social media, το επόμενο δεκαπενθήμερο θα κυλήσει με αμιγώς τροπικά χαρακτηριστικά, μετατρέποντας την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα στις πιο “καυτές” περιοχές της επικράτειας, όπου ο συνδυασμός τσιμέντου και υψηλών θερμοκρασιών θα δημιουργήσει ασφυκτική ατμόσφαιρα. Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι αμέσως μετά το μεγάλο κρασ-τεστ των πρώτων ημερών του Ιουλίου, το κύμα ζέστης θα παρουσιάσει μια αργή και ήπια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, ο κ. Κολυδάς ξεκαθαρίζει πως δεν περιμένουμε κάποια θεαματική αλλαγή στο σκηνικό. Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΥΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ 15ΗΜΕΡΟ<br>Το επόμενο 15ήμερο διατηρεί καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Η ζέστη κορυφώνεται στα τέλη Ιουνίου και στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τις υψηλότερες τιμές σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στη συνέχεια διαφαίνεται ήπια… <a href="https://t.co/3uvsz1Vkyj">pic.twitter.com/3uvsz1Vkyj</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://x.com/KolydasT/status/2070878045288771890?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>