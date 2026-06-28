Κολυδάς: Κορυφώνεται η ζέστη το επόμενο δεκαπενθήμερο - Ποιες πόλεις θα “ψηθούν”

Παρατεταμένη ζέστη αναμένεται στη χώρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά
Σε κλοιό έντονης καλοκαιρινής ζέστης εισέρχεται η χώρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, με τον υδράργυρο να παίρνει κυριολεκτικά την ανιούσα και να χτυπάει “κόκκινο” στην καρδιά των μεγάλων αστικών κέντρων.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, το θερμικό κύμα θα κορυφωθεί σε ένα εκρηκτικό roller coaster ανάμεσα στα τέλη Ιουνίου και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.
Όπως επισημαίνει ο διευθυντής της ΕΜΥ με ανάρτησή του στα social media, το επόμενο δεκαπενθήμερο θα κυλήσει με αμιγώς τροπικά χαρακτηριστικά, μετατρέποντας την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα στις πιο “καυτές” περιοχές της επικράτειας, όπου ο συνδυασμός τσιμέντου και υψηλών θερμοκρασιών θα δημιουργήσει ασφυκτική ατμόσφαιρα.
Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι αμέσως μετά το μεγάλο κρασ-τεστ των πρώτων ημερών του Ιουλίου, το κύμα ζέστης θα παρουσιάσει μια αργή και ήπια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, ο κ. Κολυδάς ξεκαθαρίζει πως δεν περιμένουμε κάποια θεαματική αλλαγή στο σκηνικό.
Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:
Ο καιρός τη Δευτέρα (29/6)
Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τρίτη (30/6)
Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.Σταδιακή εξασθένηση των φαινβομένων το βράδυ.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Τετάρτη (1/7)
Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Πέμπτη (2/7)
Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.
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