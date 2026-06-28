Με λαμπρότητα η πανήγυρη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Ρωμανού Πατρών

Με μεγάλη θρησκευτική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος το Ρωμανού Πατρών τους Προστάτες της ενορίας Αγίους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 7.00 μμ

Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος υπό τον Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Κωνσταντινίδη ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών ).

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΤΟ ΠΡΩΙ 7 π.μ/10.00 π.μ Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά θείου Κηρύγματος, υπό του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη π. Χριστόφορου Μυτιλήνη ιεροκήρυκας της Ιερά Μητρόπολης Πατρών ).

Πανηγυρικός μεθεόρτιος Εσπερινός στις 07.00 μμ. Παράκληση στους Αγίους και Λιτάνευση της Ιεράς εικόνας των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου πέριξ των δρόμων της ενορίας με θρησκευτική λαμπρότητα .