Κομοτηνή: Αγωνία για 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Αγωνία για έναν 17χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα της ακτής Αρωγής του Δήμου Κομοτηνής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ναυαγοσώστης της πλαζ κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του ανήλικου, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.
Ο 17χρονος αναμένεται εντός της ημέρας να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο, παραμένει κρίσιμη.
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