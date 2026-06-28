Σούπερ Ήρωες: Η Ρένα αναγκάζεται να συνυπάρξει με τον παλιό της έρωτα και το τωρινό της φλερτ

Οι «Σούπερ Ήρωες» ολοκληρώνονται στον ΑΝΤ1 και υπόσχονται άφθονο γέλιο. Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 20:00.

Σούπερ Ήρωες – Δευτέρα 29 Ιουνίου

Επεισόδιο 35ο: Ακόμα μια Κυριακή οι υπάλληλοι καταφτάνουν στο μαγαζί για το γύρισμα της σειράς του Αντώνη και όλα φυσικά πηγαίνουν στραβά. Η Χαριστέλλα και ο Δημήτρης συμπρωταγωνιστούν στο μανάβικο, αλλά για ακόμα μια φορά η χημεία τους είναι εκρηκτική. Ταυτόχρονα, όσο ο Ζαχαρίας παραπονιέται ότι έχει μικρό ρόλο, ο Σπύρος αγχώνεται γιατί για τις ανάγκες του ρόλου του πρέπει να φιλήσει την Έφη. Την ίδια στιγμή, ο Βασίλης καταλήγει να κάνει μια σκηνή με τον Περικλή και τη Σταυρούλα. Όμως, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν του αρέσει ο ρόλος του, κάνει άνω – κάτω το σενάριο και φυσικά τα νεύρα του Αντώνη. Τέλος, η Ρένα αναγκάζεται να γυρίσει μια σκηνή με τον παλιό της έρωτα και το τωρινό της φλερτ. Μόνο που η συνύπαρξη αυτών των δύο θα οδηγήσει σε αναπάντεχες αποκαλύψεις…

Guest: Θοδωρής Κατσαφάδος, Κώστας Καζάκας

Σούπερ Ήρωες – Τρίτη 30 Ιουνίου

Επεισόδιο 36ο: Η Μπέτυ έρχεται στο μαγαζί για κάτι δουλειές και η Σοφία πιέζει τον Περικλή για να τον κάνει σύμμαχο στο πανούργο της σχέδιο… Θέλει να τους τραβήξει βίντεο να φιλιούνται για να την εκβιάσει. Στο μανάβικο, αφού παράτησαν τη Ρένα και τα δυο της φλερτ, ο μόνος που έχει μείνει στη ζωή της είναι ο Αντώνης. Μέχρι που κι αυτός της ανακοινώνει ότι θα μετακομίσει με τον Σαλατά. Ταυτόχρονα, η Σταυρούλα θέλει να ζητήσει αύξηση από τον Βασίλη και τον Δημήτρη. Και θα την πάρει με το σπαθί της ή… έστω με τον δικό της ανορθόδοξο τρόπο. Στην αποθήκη, ο Σπύρος παρατηρεί ότι ο Ζαχαρίας συμπεριφέρεται ανησυχητικά περίεργα. Μέχρι που τον ακούει στο τηλέφωνο να κάνει… ερωτική εξομολόγηση σε κάποια άλλη γυναίκα!

Guest: Ράνια Σχίζα, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ζώγια Σεβαστιανού

Σούπερ Ήρωες – Τετάρτη 01 Ιουλίου

Επεισόδιο 37ο: Μετά την κηδεία του πατέρα της, η Χαριστέλλα δείχνει ιδιαζόντως “κουλ”, όμως ο Δημήτρης είναι σίγουρος ότι κάτι δεν πάει καλά… Με αφορμή το όλο κλίμα της ημέρας, Σταυρούλα και Ζαχαρίας αρχίζουν να σκέφτονται σε ποιον από το μαγαζί θα εμπιστεύονταν το παιδί τους, αν εκείνοι πάθαιναν κάτι. Παράλληλα, μια περίεργη αλλεργία έχει πιάσει τον Σπύρο και δεν έχει σταματήσει να κλαίει. Τέλος, στο μανάβικο, ο Αντώνης είναι σε δίλημμα. Να πάει να μείνει με τον Σαλατά ή να φύγει στο εξωτερικό με την υποτροφία που πήρε για τη σειρά του;