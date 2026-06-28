Ναυπακτία: Σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. με μοτοσικλέτα- Στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» ο αναβάτης μετά από εκσφενδονισμό 15 μέτρων- ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Πλατανίτη Ναυπακτίας, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αντιρρίου - Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο οχήματα κινούνταν προς τη Ναύπακτο, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να στρίψει αριστερά για να εισέλθει σε κατάστημα της περιοχής. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας δεν πρόλαβε να αντιδράσει και προσέκρουσε στο πλάι του οχήματος.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να καταλήξει σε στύλο φωτισμού και ο αναβάτης να εκσφενδονιστεί περίπου 15 μέτρα μακριά, εκτός του οδοστρώματος.

Διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματία και ειδοποίησαν άμεσα την Τροχαία Ναυπακτίας, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περνούσε από το σημείο σταμάτησε για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τραύματα στα άκρα, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία Ναυπακτίας.