Ηράκλειο: Ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες για το θάνατο της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου- Ερευνάται το κινητό της γυναίκας

Νέα δεδομένα εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές στην υπόθεση του θανάτου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη γνησιότητα της υπογραφής της αλλά και στα στοιχεία που προκύπτουν από το κινητό της τηλέφωνο, τα οποία ενδέχεται να αποσαφηνίσουν τις τελευταίες κινήσεις και επαφές της.

Σύμφωνα με το τοπικό site maleviziotis.gr, στο πλαίσιο της προανάρισης, συνελήφθησαν ο πρόεδρος του σκοπευτηρίου και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εμφάνισή τους ενώπιον του εισαγγελέα. Παράλληλα, διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση του προσωρινού δελτίου αθλητικής ιδιότητας της 43χρονης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στη γραφολογική εξέταση της υπογραφής που υπάρχει στο σχετικό έγγραφο, ώστε να εξακριβωθεί αν πράγματι ανήκει στην ίδια. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί αναλύουν το περιεχόμενο του κινητού της, αναζητώντας πληροφορίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τι προηγήθηκε του τραγικού περιστατικού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές περίπου δύο εβδομάδες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ταξιδέψει στο νησί και για να συναντήσει πρόσωπο από το παρελθόν της. Οι Αρχές εξετάζουν αν γεγονότα που προηγήθηκαν της επίσκεψής της στο σκοπευτήριο συνδέονται με τις ενέργειές της.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ομίλου υποστηρίζει ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, από την έκδοση του προσωρινού δελτίου μέχρι την ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας και την παράδοση του απαραίτητου προστατευτικού εξοπλισμού και του εκπαιδευτικού όπλου.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, η 43χρονη έδειχνε ήρεμη και εξοικειωμένη με τη διαδικασία, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει αρκετές βολές. Λίγο αργότερα, του ζήτησε να απομακρυνθεί για λίγα βήματα, προκειμένου να συνεχίσει μόνη της, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής επιτήρηση την πίεζε.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, η γυναίκα χρησιμοποίησε το όπλο εναντίον του εαυτού της. Παρά την άμεση κινητοποίηση όσων βρίσκονταν στο σημείο και τη γρήγορη μεταφορά της στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.