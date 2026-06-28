Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους- Ανάμεσά τους εκπαιδευτές αλεξιπτώτου και νοσηλευτές που θα έκαναν άλμα για πρώτη φορά

Τραγωδία εκτυλίχθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί, στη Γαλλία, όταν αεροσκάφος που πραγματοποιούσε πτήσεις αλεξιπτωτισμού συνετρίβη, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να ανέρχεται σε 11 νεκρούς.

Τον αριθμό των θυμάτων επιβεβαίωσε ο νομάρχης της Meurthe-et-Moselle, Yves Seguy. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πέντε εκπαιδευτές αλεξιπτωτισμού, πέντε μαθητές και ο έμπειρος πιλότος του αεροσκάφους. Παράλληλα, αναφέρεται ότι τρία άτομα πήδηξαν από το αεροπλάνο.

Το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν ένα Pilatus με γερμανική νηολόγηση, τύπος που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για άλματα με αλεξίπτωτο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροπλάνο μετέφερε ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε πτήση γνωριμίας με το άθλημα της αλεξιπτωτισμού.

Αναφορές ότι τα θύματα ήταν νοσηλευτές από τη Νανσί

Στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Τάγματος Ελεύθερων Επαγγελματιών Νοσηλευτών της περιοχής 54, Thierry Pechey. Όπως μεταδίδεται, τα θύματα ενδέχεται να ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες νοσηλευτές από τη Νανσί, οι οποίοι συμμετείχαν σε πτήση γνωριμίας με άλμα αλεξιπτώτου.

Ωστόσο, ο νομάρχης της Meurthe-et-Moselle δεν επιβεβαίωσε επίσημα ότι τα θύματα ήταν νοσηλευτές.

Στην περιοχή βρίσκεται ο νομάρχης, ενώ αναμένεται να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας αναμένεται να μεταβεί στο σημείο της τραγωδίας.