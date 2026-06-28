Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων- Ανάμεσά τους δύο ανήλικοι- Έρευνες και στην Πάτρα

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα, κατηγορούμενα για διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Οι αρχές στο διάστημα από 11 έως 26 Ιουνίου, προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη 3 ατόμων για διακίνηση πορνογραφίας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, όπου σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των λοιπών τριών ατόμων θα υποβληθούν με την τακτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ενώ σε έρευνες σε σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντορίνη και Ξάνθη, με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών Υπηρεσιών και παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-4 κάρτες SIM,

-2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

-2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

tablet,

-2 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών,

-εξωτερικός σκληρός δίσκος και

-κάρτα μνήμης (microSD).

Κατά την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα πειστήρια 4 εμπλεκομένων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν. Σημειώνεται ότι δύο εξ αυτών ήταν ανήλικοι, στην κατοχή των οποίων επιπλέον εντοπίστηκε υλικό με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων.