Κρέστενα: Οδηγούσε μηχανή μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη

Στα Κρέστενα συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας που εμπλέκεται σε τροχαίο με τραυματισμό, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στα Κρέστενα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.