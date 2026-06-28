Γαστούνη: Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη στη Γαστούνη γυναίκα που καταζητούνταν για ληστεία, σε εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στη Γαστούνη, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για ληστεία.