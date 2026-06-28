Συλλήψεις σε Αιγιάλεια, Πύργο και Αμαλιάδα για ηχορύπανση και διατάραξη κοινής ησυχίας

Η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις σε Αιγιάλεια, Πύργο και Αμαλιάδα για παραβάσεις σχετικές με ηχορύπανση και λειτουργία καταστημάτων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες και σήμερα τα ξημερώματα, στην Αιγιάλεια, στον Πύργο και στην Αμαλιάδα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για ηχορύπανση και διατάραξη κοινής ησυχίας, έξι άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν, ανάλογες δικογραφίες για παράβαση υγειονομικών διατάξεων.

Ειδικότερα,

-Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, συνέλαβαν σήμερα 28-06-2026 τα ξημερώματα, στο Αίγιο και σε περιοχές της Αιγιαλείας, τρία άτομα, διότι λειτουργούσαν ως ιδιοκτήτες καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, που υπερέβαινε την μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.

-Οι αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Ήλιδας και Πύργου, συνέλαβαν σήμερα 28-06-2026 τα ξημερώματα, στον Πύργο, στο Κατάκολο και στην Αμαλιάδα, τρία άτομα (ιδιοκτήτες και υπεύθυνος), διότι λειτουργούσαν, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία αναπαράγονταν μουσική από στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία και σε ελέγχους που διενεργήθηκαν με συσκευή ηχομέτρησης, διαπιστώθηκε ότι η ένταση υπερέβαινε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο στο κατάστημα στην Αμαλιάδα διαπιστώθηκε παραβίαση όρων γνωστοποίησης καταστήματος ως προς το ωράριο εκπομπής μουσικής.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθούν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.