Έλεγχοι της Αστυνομίας σε νυχτερινά καταστήματα σε Πάτρα και Ρίο- 5 συλλήψεις

Η Αστυνομία πραγματοποίησε ελέγχους σε καταστήματα στο Ρίο και την Πάτρα, όπου έγιναν συλλήψεις και βεβαιώθηκαν παραβάσεις για ναρκωτικά, υγειονομικούς λόγους και τροχαία αδικήματα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες και σήμερα τα ξημερώματα, στο Ρίο Πατρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, πέντε ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν, δικογραφίες, κατά περίπτωση, για κατοχή ναρκωτικών παράβαση υγειονομικών διατάξεων και απείθεια.

Ειδικότερα, χθες και σήμερα τα ξημερώματα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, της ΟΠΚΕ, της ΟΕΠΤΑ, της ομάδας ΔΙΑΣ Πατρών και της Διμοιρίας Υποστήριξης Πατρών, πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα και στο Ρίο, κατά τους οποίους συνολικά ελέγχθησαν -45- άτομα, προσήχθησαν -13- άτομα και συνελήφθησαν -5- άτομα, κατηγορούμενοι ως εξής :

-1- ημεδαπός άνδρας, διότι βρισκόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -3,8- γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας MDMA,

-1- ημεδαπός άνδρας, υπάλληλος καταστήματος, διότι χρησιμοποιούσε συσκευή ειδοποίησης του προσωπικού για την άφιξη των αστυνομικών και αποπειράθηκε να επηρεάσει την ένταση της αναπαραγόμενης μουσικής, δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο τον αστυνομικό έλεγχο.

-3- ημεδαποί άνδρες, διότι λειτουργούσαν ως προσωρινά υπεύθυνοι, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, καθ’ υπέρβαση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων και

Επιπλέον, από τους αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, πλησίον των καταστημάτων, βεβαιώθηκαν -31- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, μη χρήση ζώνης, μη χρήση προστατευτικού κράνους, στέρηση δελτίου ΚΤΕΟ κ.α., ενώ συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθούν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.