Η Γη της ελιάς- spoiler: Μια βαρυποινίτισσα δολοφονεί τη Χριστιάνα στη φυλακή

Έντονες συγκρούσεις, αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις ανατρέπουν τις ισορροπίες στη «Η Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν στο MEGA από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 22:00.

Η Γη της ελιάς – Δευτέρα 29 Ιουνίου

Επεισόδιο 149ο: Ο Μανώλης ακινητοποιεί τη Χριστιάνα και την παραδίδει στην αστυνομία. Η σύλληψή της ανακουφίζει την Αλεξάνδρα, καθώς τη θεωρούσε νεκρή και μάλιστα από δική της υπαιτιότητα. Ζητάει να τη συναντήσει, αλλά η επαφή με τη Χριστιάνα δεν θα είναι όπως την περίμενε, καθώς η κόρη της τη θεωρεί υπεύθυνη για όλα και της επιτίθεται. Η Ισμήνη προχωράει με την εξωσωματική, ενώ ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη προσπαθούν να φέρουν κοντά τους την Αιμιλία. Ο Πότης μετακομίζει στο σπίτι της Άννας και πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η Βασιλική ευχαριστεί την Κούλα για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της μητέρας της, ενώ παράλληλα δίνει άλλες 5.000 ευρώ στον Μάρκο, θεωρώντας ότι έτσι τον βοηθάει να ορθοποδήσει. Η Αναστασία γνωρίζει τον Λουκά, ο οποίος της κεντρίζει το ενδιαφέρον. Η Φρύνη αποφασίζει να κλείσει το ανθοπωλείο και να ασχοληθεί με την ανακαίνιση του νέου της γραφείου. Ο Κουράκος συλλαμβάνει τον Μάρκο για εμπόριο ναρκωτικών. Η Δάφνη ανακοινώνει στον Παυλή ότι είναι έγκυος. Η Ισμήνη κι ο Μιχάλης βρίζονται στη μέση του δρόμου, αλλά αυτή τη φορά ο καβγάς θα κλείσει με… ένα φιλί. Η Χριστιάνα δεν σπάει στην ανάκριση, ζητάει 24 ώρες να απολογηθεί και, με συνοπτικές διαδικασίες, προφυλακίζεται.

Η Γη της ελιάς – Τρίτη 30 Ιουνίου

Επεισόδιο 150ο: Ο Κουράκος ειδοποιεί τον Στέφανο για τη σύλληψη του Μάρκου και του εξηγεί ότι κατάφερε να ανακτήσει μόνο 5.000 ευρώ από τα χρήματα που του δάνεισε η Βασιλική. Ο Μάρκος ζητάει να δει τον γιο του πριν οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές, σε μια ύστατη προσπάθεια να τα βρει μαζί του. Η Μαργαρίτα αποχαιρετάει την Αλεξάνδρα κι επιστρέφει στη Μάνη. Η Δάφνη κι ο Παυλής ενημερώνουν τον Μανώλη και την Ερωφίλη για την εγκυμοσύνη. Η Μυρτώ ζητάει από τον Παρασκευά να συγκατοικήσουν, αλλά εκείνος αρνείται. Η Κούλα δέχεται πρόταση από τον συνεργάτη της Ασπασίας να ανοίξουν ένα μαγαζί με τα προϊόντα της στην Αυστραλία κι αποφασίζει να ακολουθήσει τον Λεοντιάδη. Η Ισμήνη κι ο Μιχάλης συζητούν με τρίτους για το φιλί που αντάλλαξαν, αλλά δεν τολμούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Η Αλεξάνδρα καμαρώνει για τη σχέση του Μανώλη με την Αμαλία και της κάνει ανοιχτή πρόταση να συνεργαστούν στο λατομείο και να μείνει στην Κρήτη για πάντα. Την ίδια ώρα, μια βαρυποινίτισσα τραυματίζει θανάσιμα τη Χριστιάνα στη φυλακή.

Η Γη της ελιάς – Πέμπτη 2 Ιουλίου

Επεισόδιο 151ο: Η είδηση της δολοφονίας της Χριστιάνας σκάει σαν βόμβα στο σπίτι των Ρουσσάκηδων και συντρίβει την Αλεξάνδρα, καθώς τη γεμίζει με τύψεις για το τραγικό τέλος της κόρης της. Η απόφαση της Αμαλίας να μετακομίσει στην Κρήτη ενθουσιάζει τον Μανώλη. Η Κούλα, έτοιμη να φύγει για την Αυστραλία, αποχαιρετάει όλους τους φίλους της, αλλά στον Κουράκο, τον «καρμικό της έρωτα», επιφυλάσσει κάτι πιο ιδιαίτερο. Η Αναστασία βγαίνει ραντεβού με τον Λουκά, στα κρυφά, ενώ η Μυρτώ αφήνει άναυδο τον Παρασκευά ανακοινώνοντάς του ότι είναι έγκυος. Εκείνος αντιδρά αρνητικά και της λέει ότι δεν είναι έτοιμος για μια τέτοια εξέλιξη στη ζωή του. Ο Μανώλης και η Αμαλία κάνουν αμοιβαίες εξομολογήσεις, αναγνωρίζοντας πως η σχέση τους έσωσε και τους δυο από τον σκοτεινό τους εαυτό. Η Μαργαρίτα πηγαίνει να δει έναν καινούργιο ελαιώνα και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά της ο Λεωνίδας. Μια απόφαση που παίρνει ο Παρασκευάς, φέρνει μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.

Η Γη της ελιάς – Παρασκευή 3 Ιουλίου

Επεισόδιο 152ο: Ο Παρασκευάς, πιο αποφασισμένος από ποτέ, κρατά σφιχτά το χέρι της Μυρτώς και, μαζί, μιλούν στα κοντινά τους πρόσωπα για την εγκυμοσύνη. Το φιλί της Κούλας στον αστυνόμο κλονίζει την εμπιστοσύνη του Λεοντιάδη και το ζευγάρι δεν επιβιβάζεται στο αεροπλάνο. Η Αλεξάνδρα μαθαίνει ότι πίσω από τη δολοφονία της Χριστιάνας ενδέχεται να βρίσκεται η μαφία κι ενημερώνει αμέσως τον δικηγόρο της για να κάνει ό,τι προβλέπεται ώστε να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Η Αθηνά έρχεται αντιμέτωπη με φαντάσματα του παρελθόντος: ένας παλιός έρωτας ξυπνά μνήμες κι ο Τζον δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ο Μιχάλης, κάνει το πρώτο βήμα, τηλεφωνεί στην Ισμήνη και την προσκαλεί να βγουν για ποτό. Η Μαρουσώ ζει τη δική της κόλαση μέσα στη φυλακή: το παρελθόν την κυνηγά και οι συγκρατούμενές της σχεδιάζουν κάτι πολύ σκληρό. Η Αλεξάνδρα αφήνει τις στάχτες της κόρης της να χαθούν στη θάλασσα.