Ζόζεφιν: «Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε»

Η Ζόζεφιν διανύει μια όμορφη περίοδο στη ζωή της και, μαζί με τον σύντροφό της Νίνο, πέρα από την επαγγελματική τους συνεργασία, φαίνεται πως ίσως έχουν προχωρήσει και στην επισημοποίηση της σχέσης τους.

Η Ζόζεφιν μίλησε για τη μοναδική μουσική συνύπαρξη που συνέβη χθες το Σαββατόβραδο (27.06.2026), με τον Νίνο στη σκηνή του City Garden. «Πιστεύω ότι είναι όλα γραμμένα και δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Αν είναι να είναι δύο άνθρωποι μαζί και υπάρχουνε βάσεις… Πιστεύω στο «για πάντα», γιατί όχι; Παιδιά, έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε» αποκάλυψε τραγουδίστρια.

Η Ζόζεφιν είπε στη συνέχεια ότι «νομίζω σήμερα είναι από τις πιο χαρούμενες μέρες που θα μπορούσα να ζήσω. Το τραγούδι μας από τον Νίνο, αγαπήθηκε από τον κόσμο και νομίζω, δεν ξέρω, ζω το όνειρό μου σήμερα. Όταν άκουσα το τραγούδι μας, συγκινήθηκα, να σου πω την αλήθεια έκλαψα, και σήμερα έχω την ίδια συγκίνηση.

Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να το τραγουδάς με τον σύντροφό σου, είναι κάτι που το έγραψε ο ίδιος και μουσική και στίχο, βγήκε από μέσα του, οπότε αυτό με αγγίζει» ανέφερε αρχικά η Ζόζεφιν.