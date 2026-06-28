Ιταλία και Τυνησία: Επιστολές στον ΟΗΕ κατά της Λιβύης για την ΑΟΖ

Μετά την έντονη αντίδραση της Ελλάδας, τόσο η Ιταλία όσο και η Τυνησία αμφισβητούν πλέον επίσημα τις διεκδικήσεις της Λιβύης σχετικά με την ΑΟΖ.

Η Λιβύη είχε καταθέσει στον ΟΗΕ, τον Μάιο του 2025, ρηματική διακοίνωση με την οποία καθόριζε μονομερώς θαλάσσιες ζώνες βασισμένες στο γνωστό Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, προκαλώντας άμεσες αντιδράσεις, καθώς οι διεκδικήσεις αυτές επηρεάζουν περιοχές νότια της Κρήτης και αμφισβητούν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Πλέον όμως η πίεση προς στη Λιβύη μεγαλώνει. Η Ιταλία ενημέρωσε επίσημα τον ΟΗΕ με επιστολή απορρίπτοντας τις λιβυκές διεκδικήσεις, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται δικά της δικαιώματα στη θαλάσσια περιοχή και επικαλούμενη παλαιότερες αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Τυνησία, η οποία επίσης κατέθεσε διαμαρτυρία στον ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι η οριοθέτηση που παρουσιάζει η Λιβύη είναι παράνομη, υπερβολική και δεν συμβαδίζει με προηγούμενες διεθνείς δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Για την Αθήνα, οι εξελίξεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας απέναντι στις λιβυκές διεκδικήσεις και στηρίζουν την ελληνική προσπάθεια να οδηγηθεί η διαφορά για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.