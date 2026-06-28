Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Μία μουσική μέσα από δύο "κόσμους" στα Παλαιά Σφαγεία

Η δυναμική της low bap συναντά σήμερα -Κυριακή 28 Ιουνίου - στις 9.30 το βράδυ, στη σκηνή των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων, τον μεσογειακό ήχο των Νυκτών Εγχόρδων του δήμου Πατρέων.

Υπεύθυνοι για ότι συντελεστεί, οι Active Member και η Ο.Ν.Ε. «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων, οι οποίοι υπό την ενορχηστρωτική προσέγγιση του Φώτη Παπαντωνίου θα προσφέρουν ένα μοναδικό μουσικό αποτέλεσμα.

Το κοινό μέσα από αυτή τη μουσική συνάντηση, που αποτελεί δημιουργική τόλμη για την Ορχήστρα και τους Active Member, θα έχει μια μοναδική μουσική εμπειρία, η οποία σκοπό έχει να αναδείξει τη δύναμη της σύμπραξης διαφορετικών ειδών και τη δυνατότητα της μουσικής να ενώνει εκφράσεις, γενιές και αισθητικές.

Οι Active Member, πρωτοπόροι και θεμελιωτές του low bap κινήματος, αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα στην σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία. Με στίχο βαθιά κοινωνικοπολιτικό, με συνεχή καλλιτεχνική αναζήτηση εδώ και τρείς δεκαετίες, αναδεικνύουν την διαχρονικότητα της ελληνικής hip hop και καθιστούν την μουσική και τον στίχο τους πιο επιδραστικά και επίκαιρα από ποτέ.

Η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων, με πολυετή παρουσία στον χώρο της μουσικής και σημαντικές συνεργασίας με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύνολα τους είδους της στην Ελλάδα. Με ρεπερτόριο που εκτείνεται από την κλασική μουσική έως το έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Η Ορχήστρα διακρίνεται για την ποιότητα, την ευελιξία και την διαρκή αναζήτηση νέων εκφραστικών δρόμων.

Συντελεστές: Μουσική Διεύθυνση, Αναστάσιος Συμεωνίδης, Καλλιτεχνική Διεύθυνση Oρχήστρας, Βάγια Ζεππάτου, Ενορχηστρώσεις – διασκευές, Φώτης Παπαντωνίου, Κόντρα μπάσο, Μιχάλης Καλκάνης, Κρουστά, Κάλο Αρτοπούλου, Ηχητικός σχεδιασμός, Διονύσης Μπάστας, Οπτική επικοινωνία, BAD Design Studio, Ήχος – Φως, ΔΙΗΧΟ.

Προμήθεια εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα ticketservices :

https://www.ticketservices.gr/.../patra-active-member.../...

Φυσικά σημεία πώλησης: Δισκοπωλείο Joe Records (Καραϊσκάκη 134, Πάτρα, τηλ. 2610.620.673), Βιβλιοπωλείο «ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ» (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610.273.287), Βιβλιοπωλείο «DISCOVER» (Πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα τηλ. 2610.624.916).

Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής: Γενική είσοδος 12.00 €. Άνεργοι, Φοιτητές, άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών 7.00€.