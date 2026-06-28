Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Μήνυμα κατά των ναρκωτικών από τα Παλαιά Σφαγεία με μουσική, τραγούδι και χορό- ΦΩΤΟ

Η Πάτρα το βράδυ της Πρασκεύης 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, έστειλε από το χώρο των “Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων” το δικό της μήνυμα ενάντια στον εθισμό και κάθε μορφής εξάρτηση.

Ο δήμος σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Νέων κατά των Ναρκωτικών (παράρτημα Πάτρας), με οδηγό τη μουσική, το λόγο, τη δημιουργία και το χορό, ενίσχυσαν την πρόληψη, τη δύναμη της επιλογής και την αξία της ζωής χωρίς εξαρτήσεις.

Στο χώρο των “Παλαιών Σφαγείων” λειτούργησε έκθεση παρουσίασης έργων από δημιουργούς οι οποίοι συμμετείχαν στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό που είχαν προκηρύξει ο Δήμος της Πάτρας και το Ε.ΣΥ.Ν. Πάτρας ενάντια στα ναρκωτικά.

Στο πλαίσιο της δράσης έγινε απονομή βραβείων στους συμμετέχοντες στην έκθεση και παρουσίαση παραδοσιακών χορών από πολιτιστικούς συλλόγους και το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων.

ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΠΑΝ “ΟΧΙ” ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συναυλία αφιερωμένη στον αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τις εξαρτήσεις. Η συναυλία ήταν μία υπενθύμιση, ότι το μέλλον ανήκει σε όσους επιλέγουν να ζουν ελεύθεροι από τις εξαρτήσεις και να αγωνίζονται.

Μέσα από σύγχρονα ελληνικά και ξένα ροκ ακούσματα γνωστών συνθετών, στάλθηκε κάλεσμα ελπίδας, δημιουργικότητας και συλλογικής προσπάθειας για ένα μέλλον μακριά από τα ναρκωτικά.

Η πατρινή καλλιτέχνιδα Μαριάννα Μεσσαλά, από τη σκηνή των Παλαιών Σφαγείων της Πάτρας συνοδευόμενη από τους καταξιωμένους μουσικούς Δανάη Κασσάρα – κλαρινέτο, Φώτη Κουτρουμπάνο – πλήκτρα, Παναγιώτη Κυριαζή – κρουστά, Χρήστο Τσαρούχη – κιθάρα, έστειλε το δικό της μήνυμα για ζωή χωρίς εξαρτήσεις.

Την εκδήλωση παρακολούθησε ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Προλόγισε ο πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας Χρήστος Γρεκιώτης. Παραβρέθηκε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.