Grand Hotel- spoiler: Αποκαλύψεις, αυτοκτονία και κάθαρση στο μεγάλο φινάλε της σειράς

Τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια
Με δραματικό τρόπο ολοκληρώνεται η σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», καθώς στα επόμενα επεισόδια έρχονται μεγάλες ανατροπές.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο φινάλε «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, η Αλίκη και ο Πέτρος σχεδιάζουν το ταξίδι τους, αλλά όλα αναβάλλονται. Ο Ρήγας συλλαμβάνεται και, για να σωθεί, προδίδει την Κυβέλη. Εκείνη, συγκλονισμένη από όσα μαθαίνει, δίνει τέλος στη ζωή της…
H Αλίκη και ο Πέτρος ξεκινούν τη νέα τους ζωή και σχεδιάζουν το ταξίδι του μέλιτος, αναζητώντας λίγες στιγμές ηρεμίας μακριά από όλους. Όμως τα στοιχεία που έχει βρει ο Χρόνης εναντίον του Ρήγα δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Έτσι, ο Άρης και ο Πέτρος αναλαμβάνουν να τον παρακολουθούν στενά, φοβούμενοι πως θα εξαφανιστεί, πριν προλάβει η αστυνομία να κινηθεί εναντίον του. Παράλληλα, η Κυβέλη συνειδητοποιεί πως δεν αντέχει να το σκάσει για δεύτερη φορά με τον Ρήγα. Η ζωή που ονειρεύτηκε μαζί του μοιάζει πλέον να χάνεται, καθώς ο φόβος, τα ψέματα και οι συνέπειες των πράξεών του απειλούν να τους διαλύσουν οριστικά. Την ίδια στιγμή, στα προσφυγικά, το δάνειο για τα νέα σπίτια προχωρά, οι πληγές αρχίζουν να κλείνουν και ο Χαραλάμπης με τη Θεώνη ξαναβρίσκουν σιγά σιγά την ελπίδα για το μέλλον. Σύντομα ο Ρήγας τελικά συλλαμβάνεται και αυτή τη φορά τα πράγματα δείχνουν πολύ άσχημα γι’ αυτόν…
Ο Ρήγας προδίδει την Κυβέλη και τη Σοφία
Ο Ρήγας, για να σώσει τον εαυτό του, αποκαλύπτει στον Χρόνη ότι ήταν μάρτυρας στη δολοφονία της βαρόνης και είδε με τα μάτια του τη Σοφία να τη σκοτώνει… Η Κυβέλη, μη γνωρίζοντας ότι ο Ρήγας πρόκειται να καταθέσει εναντίον της κόρης της, προσπαθεί να του βρει δικηγόρο, αλλά όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Η χαριστική βολή έρχεται όταν μαθαίνει από τον Σαλαμπάση τι κατέθεσε ο Ρήγας… Η οργή της για το ψέμα και την προδοσία του άλλοτε αγαπημένου της προκαλεί απανωτές αποκαλύψεις. Παράλληλα, ο Πέτρος, η Αλίκη και οι δικοί τους άνθρωποι, τρελοί από χαρά, γιορτάζουν την προφυλάκιση του Ρήγα. Ο ενθουσιασμός τους κορυφώνεται όταν εμφανίζεται μπροστά τους η Δέσποινα. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Κυβέλη βλέπει τον κόσμο της να καταρρέει μέσα σε λίγες στιγμές και παίρνει μια απόφαση που κανείς ποτέ δεν θα φανταζόταν: βυθισμένη σε απόλυτη απόγνωση, δίνει τέλος στη ζωή της.
Όλοι καλούνται να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν…
Η ευτυχία της Αλίκης και του Πέτρου επισκιάζεται από ένα τραγικό γεγονός που συγκλονίζει το «Grand Hotel» και βυθίζει τους πάντες στη θλίψη. Ο θάνατος της Κυβέλης συγκλονίζει τα παιδιά της, που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η μητέρα τους έφτασε σε αυτό το σημείο. Τη δυσάρεστη αυτή είδηση μαθαίνει και ο Ρήγας, ο οποίος καταρρέει και βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής του. Ένας απρόσμενος θάνατος, ένας γάμος, η επιστροφή και η τιμωρία ενός παλιού γνώριμου, αλλά και ένα χαρμόσυνο γεγονός θα γεμίσουν συγκίνηση το «Grand Hotel»… Η ώρα της κάθαρσης έχει φτάσει για όλους, που τώρα καλούνται να αφήσουν πίσω τους το παρελθόν και να αγκαλιάσουν όσα τους επιφυλάσσει η νέα εποχή.
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